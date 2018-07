Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Lỗi do quy chế thiếu chặt chẽ

Tạm giam ông Vũ Trọng Lương

Trưởng phòng khảo thí liên đới

Ngày 20-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Vũ Trọng Lương về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám nhà ông Lương.

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Tỉnh ủy Hà Giang) cũng vừa có văn bản thông tin chính thức một số nội dung liên quan kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này. Theo đó, ngày 7-7, lãnh đạo hội đồng thi phát hiện ông Lương di chuyển các hòm đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong và máy tính cùng 2 máy quét bài thi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục khi chưa được phép của chủ tịch hội đồng thi. Ngày 12-7, lãnh đạo Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang quyết định mở một hòm đựng túi bài thi trắc nghiệm (đã quét xong, đang lưu trữ tại Sở GD-ĐT) để kiểm tra thực tế, sau đó đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài - Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Phó trưởng Ban Chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi.

Ông Hoài được xác định đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương.

