Quá trình tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) nhóm đối tượng đã khống chế, bắt giữ các anh: Y Yưng Bkrông (18 tuổi), Điểu Nguyên (32 tuổi) và Y Dũn Bkrông (19 tuổi, cùng trú xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) làm con tin.



3 thanh niên bị bắt làm con tin được giải cứu thành công

Được lực lượng công an giải cứu an toàn, trở về đoàn tụ với gia đình, 3 thanh niên trở về trong niềm vui mừng của buôn làng.

Anh Y Yưng Bkrông kể lại, do nhà xa nên nhóm 6 công nhân ngủ lại lán trại thi công dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Rạng sáng 11-6, mọi người giật mình tỉnh giấc khi tiếng đập phá, tiếng súng vang lên. Liền sau đó, Y Yưng Bkrông bị một đối tượng dùng súng bắn sượt qua ngực, máu chảy nhiều.

Hàng chục đối tượng ập vào tấn công nhóm công nhân. Có 3 công nhân may mắn chạy thoát, còn 3 thanh niên nói trên bị khống chế, bắt đi theo làm con tin.

"Chúng tuyên bố nếu ai không nghe theo mà bỏ chạy sẽ bị bắn chết ngay lập tức" - anh Y Yưng Bkrông hãi hùng nhớ lại.

Đến đêm 11-6, anh Y Yưng Bkông và anh Điểu Nguyên may mắn được giải cứu. Riêng anh Y Dũn Bkrông đến chiều tối 14-6 may mắn khi được lực lượng công an giải cứu, bàn giao cho gia đình trong sự vui mừng của người dân trong buôn làng.

Anh Y Dũn Bkrông kể lại việc bị bắt làm con tin suốt 4 ngày

Nhớ lại khoảng thời gian này, Y Dũn Bkrông cho biết chúng canh chừng anh rất kỹ lưỡng trên suốt hành trình bỏ trốn. Mỗi buổi, anh chỉ được ăn một nắm cơm nhỏ, uống vài ngụm nước. Lo sợ nên suốt nhiều đêm anh không tài nào chợp mắt.



"Trên đường bỏ trốn, chúng yêu cầu tôi không được đi vào chỗ ẩm ướt để tránh để lại dấu vết" - anh Y Dũn Bkrông kể lại sự tinh vi của nhóm đối tượng.

Còn theo anh Y Yưng Bkrông, các đối tượng kéo anh đi vào rẫy cà phê vắng, trên đường đi chúng liên tục dí súng vào người khiến anh vô cùng hoảng loạn. Đã có lúc anh có ý định bỏ trốn nhưng không có kẽ hở.

Đón con về với gia đình, bà H'Nhài Bkrông (mẹ anh Y Dũn Bkrông) vui mừng khôn xiết bởi suốt 4 ngày ngóng chờ tin con, đã có lúc bà dự cảm xấu nhất.

Bà H'Nhài Bkrông kể lại sáng sớm 11-6, thấy cán bộ công an đến buôn để lấy thông tin, mọi người xúm lại để nghe ngóng tình hình thì biết được con trai bị bắt làm con tin. Bà ngất lịm và được mọi người đưa vào một gốc cây gần đó nằm.

Bà H'Nhài Bkông bên con trai

Suốt 4 ngày, bà H'Nhài Bkông luôn được chính quyền địa phương, buôn làng động viên, khuyên nhủ nên cố gắng vượt qua, ngóng chờ cuộc điện thoại của con trai.

Đêm 14-6, gia đình bà H'Nhài Bkrông bất ngờ nhận được điện thoại của cán bộ công an. Đầu dây bên kia thông báo anh Y Dũn Bkrông đã được giải cứu thành công. Ngay trong đêm, gia đình bà tức tốc đến trụ sở UBND xã Hòa Hiệp để đón con về trong niềm vui vỡ òa.

Ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, cho biết khi nhận được tin báo của Công an huyện Cư Kuin về việc có 3 công dân của xã bị các đối tượng bắt giữ làm con tin, chính quyền địa phương đã đến nhà các nạn nhân động viên, trấn an tinh thần cho người thân.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của các cấp, lực lượng công an, các công dân đã được giải cứu an toàn, không có thương tích. Ngày 14-6, con tin thứ 3 đã được lực lượng công an giải cứu và bàn giao về địa phương.