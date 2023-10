Ngày 30-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng tại bến số 3, Dự án cảng container Long Sơn, ngày 29-10, Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục triệu tập và làm việc với một số người để làm rõ các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn.



Rất đông người dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn tập trung phản đối thi công cảng container Long Sơn hôm 23-10

Trước đó, ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cao Thị Lĩnh (SN 1991; ngụ thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn).

Công an xác định Cao Thị Lĩnh là người cầm đầu trong việc xúi giục, kích động người dân địa phương gây rối trật tự công cộng. Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu quan trọng phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, qua công tác xác minh, công an thống kê có hơn 100 trẻ em bị người xấu dụ dỗ, lôi kéo, buộc nghỉ học để tham gia tụ tập, phản đối việc xây dựng cảng container Long Sơn.

Ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, cho biết dự án bến số 3, Cảng container Long Sơn (Khu kinh tế Nghi Sơn) được chấp thuận chủ trương đầu tư, đầy đủ thủ tục pháp lý để triển khai. Các cơ quan chức năng đã có nghiên cứu, khảo sát rất kỹ về tác động của dự án là ít ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt của người dân.

Công an thị xã Nghi Sơn triệu tập những người liên quan tới làm việc. Ảnh: Công an Thanh Hóa

"Chúng tôi đề nghị người dân không nghe theo lời xúi giục, kích động mà thực hiện các hành vi trái pháp luật. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật"- ông Lân nói.