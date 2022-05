Ngày 4-5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết sau khi tiếp nhận clip đăng tải chiếc xe ôtô Mazda CX5 kéo 1 người phụ nữ bám vào cửa trước, bên phải của xe một đoạn rồi bị ngã xuống đường, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Hình ảnh người phụ nữ bám vào cửa trước xe ôtô rồi rơi xuống đường được lan truyền trên mạng xã hội

Hiện công an mời ông Nguyễn Văn T. (SN 1982; trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), người được cho là người điều khiển xe ô tô Mazda CX5 mang BKS 89A-141.xx, tới làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 55 phút ngày 1-5, khi ông điều khiển xe ôtô nói trên từ đường vành đai 3 qua cầu Thanh Trì.

Khi tới đoạn đường chuẩn bị nhập vào quốc lộ 5 và về nút giao Cổ Linh (quận Long Biên, Hà Nội) thì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và ông T. phải dừng xe. Lúc này, vợ ông T. xuống xe thì bất ngờ ông T. điều khiển xe di chuyển tiếp. Thấy vậy, vợ ông T. đã bám vào cửa trước, bên phải và bị kéo lê 1 đoạn sau đó ngã xuống đường.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết qua lời khai ban đầu, vụ việc chưa khẳng định xuất phát từ mâu thuẫn đánh ghen tuông như thông tin trên mạng xã hội hướng tới. Tuy nhiên, hành vi của lái xe T. là nguy hiểm khi điều khiển ôtô với tốc độ cao, lạng lách khiến cho người phụ nữ đang bám vào cánh cửa rơi xuống đường.

Phân tích hành vi của lái xe T., lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho rằng pháp luật buộc người điều khiển phương tiện phải biết khi người bám vào cửa xe nếu di chuyển và lạng lách khiến họ rơi xuống là nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế, như trong clip thì nạn nhân bị ngã xuống đường nhưng rất may mắn không bị bánh xe chèn vào người khi phần đầu người phụ nữ ngay sát bánh xe ôtô.

Vị lãnh đạo cũng cho hay xét hành vi của người lái xe thể hiện sự côn đồ, hung hãn, nạn nhân không tử vong là do may mắn nên hành vi phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Sau khi yêu cầu ông T. viết tường trình về vụ việc, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục liên hệ làm việc với vợ ông T. để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.