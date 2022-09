Ngày 17-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ dâng hương tại Công viên Tượng đài Long An (phường 5, TP Tân An) nhân kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17.9.1967 - 17.9.2022).

Dự lễ dâng hương có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; lãnh đạo các cơ quan ban, bộ ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh bạn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (trái) và Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tại lễ dâng hương

Về phía tỉnh Long An, dự lễ dâng hương có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ…

Lễ dâng hương kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau về tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm; thể hiện lòng tôn kính, tri ân đối với các thế hệ cách mạng và nhân dân, từ đó khơi dậy lòng tự hào, sức mạnh nội sinh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ dâng hương được tổ chức tại Công viên Tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ thế hệ cách mạng tiền bối, các Mẹ Việt nam Anh hùng, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Cách đây 55 năm, tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ II họp ở miền Đông Nam Bộ ngày 17-9-1967, Long An vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc".

Các đại biểu tham quan Công viên Tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" và xem lại một số hình ảnh mô phỏng những trận đánh của quân và dân Long An trong kháng chiến chống Mỹ

Danh hiệu cao quý ấy chính là kết tinh truyền thống của vùng đất Long An có bề dày lịch sử và văn hóa, có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm và đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là niềm vinh dự và tự hào lớn lao của quân và dân Long An, trở thành nguồn động viên to lớn cho chặng đường về sau, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Dịp này, các đại biểu đã cùng tham quan, nghe thuyết minh về Công viên Tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" và cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương Long An.