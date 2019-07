Long An: Xe do chủ tịch huyện lái va chạm với xe công nhân

20/07/2019 08:55

Sáng 20-7, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết vụ tai nạn giao thông giữa ôtô 4 chỗ và xe khách chở công nhân trên tuyến đường tránh đi qua địa phận TP Tân An đã được khám nghiệm hiện trường, đưa phương tiện về để xác minh nguyên nhân. Nạn nhân trên ôtô 4 chỗ là ông Nguyễn Thanh Nguyên (SN 1981; ngụ TP Tân An; Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).



Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 19-7, ông Nguyễn Thanh Nguyên điều khiển ôtô 4 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 1 từ huyện Bến Lức về TP Tân An. Đến tuyến tránh đoạn km 1947 +300 m thuộc địa phận phường 5, TP Tân An, xe của ông Nguyên va chạm xe khách 52 chỗ chở công nhân đang chạy chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến đầu ôtô 4 chỗ biến dạng, túi khí bung, ông Nguyên bị thương nặng và kẹt cứng trong buồng lái, bất tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn

Phát hiện tai nạn, người dân xung quanh đến hỗ trợ đưa ông Nguyên ra khỏi xe, chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông Nguyên bị gãy xương đòn, gãy chân, có dấu hiệu vỡ lá lách, tụt huyết áp hôn mê sâu.

Tai nạn làm ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài, CSGT Công an TP Tân An phối hợp CSGT tỉnh có mặt hiện trường điều tiết, khám nghiệm đến gần 22 giờ mới kết thúc.

Tin - ảnh: H.Minh