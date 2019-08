Lũ năm nay sẽ rất nhỏ

Qua đo đạc của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho thấy lưu lượng dòng chảy qua trạm Kratie (Campuchia) hiện chỉ hơn 13.765 m3/giây, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước, kể cả năm 2005 - năm có lũ nhỏ nhất. Lũy tích dòng chảy lũ đến hiện nay qua trạm Kratie mới khoảng 60 tỉ m3, thấp hơn 17 tỉ m3 so với năm lũ nhỏ năm 2015. Biển Hồ (Tonle Sap) có lưu lượng dòng chảy thấp kỷ lục và chỉ khoảng 5 tỉ m3, thấp hơn 17 tỉ m3 so với năm 2015.

Cũng theo cơ quan trên, dự báo năm 2019 lũ rất nhỏ, mực nước lũ lớn nhất tại Tân Châu chỉ ở mức 3,0-3,5 m. Tuy ít có khả năng xuất hiện lũ lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ cường suất lũ lên nhanh hơn bình thường do tác động điều tiết dòng chảy từ thượng lưu. Song song đó, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 có khả năng xuất hiện sớm so với năm 2018-2019 khoảng 10-30 ngày và sớm hơn so với trung bình các năm khoảng 1-2 tháng (tùy vùng). Từ tháng 12-2019, mặn có khả năng ảnh hưởng các cống lấy nước phạm vi cách biển từ 30-35 km. Sang tháng 1 và tháng 2-2020, ranh mặn 4 g/lít có khả năng lấn sâu vào nội địa 45-55 km (tùy cửa sông).