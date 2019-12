Khoảng 2 giờ sáng 12-12, 4 nhà hàng ven biển An Bàng, khối phố An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị lửa thiêu rụi.



Clip: 4 nhà hàng ven biển Hội An bị lửa thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số ngư dân đánh bắt gần bờ phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ nhà hàng Kim Cúc nên nhanh chóng gọi báo cho chủ nhà hàng.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội lúc rạng sáng

Lúc này, vợ chồng chủ nhà hàng và cậu con trai út đang ngủ ở căn phòng sát vách nhà hàng nhưng không hề hay biết lửa đang bùng cháy. Khi được báo tin, mọi người mới tá hỏa chạy ra ngoài thoát thân nhưng đành bất lực chứng kiến ngọn lửa ngày càng lan rộng.

Sau khi thiêu rụi căn phòng cùng toàn bộ khu vực nhà hàng Kim Cúc, ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội và cháy lan sang 3 nhà hàng Sương, Chạy và Hồng Hạnh ở gần đó.

4 nhà hàng bị thiêu rụi

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hỏa khẩn trương có mặt ở hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên, trong suốt 3 tiếng đồng hồ chìm trong biển lửa, 4 nhà hàng ven biển An Bàng đã bị thiêu rụi.

Theo quan sát, những nhà hàng này được dựng bằng tre, gỗ và dừa nước nên rất dễ bắt lửa và cháy rất nhanh. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.