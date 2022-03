Chiều 7-3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2022, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, thông tin về việc nhiều người dân bị các đối tượng lừa lấy hết tiền khi tham gia vào các app mua hàng, mua tiền ảo trên mạng xã hội.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho rằng không có việc gì nhẹ nhàng, đầu tư ít tiền mà lợi nhuận cao.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin, từ năm 2021 đến nay, Công an TP đã phát hiện 33 vụ việc có liên quan đến mua hàng hóa và tiền ảo đầu tư trên mạng xã hội. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 2 vụ án và 31 vụ đang tiếp nhận, xử lý.

Theo ông Nguyễn Sỹ Quang, người tham gia bị dẫn dụ bởi đầu tư nhẹ nhàng mà lợi nhuận cao. Sau khi đóng thêm tiền thì nạn nhân bị hack tài khoản và chiếm đoạt tiền. Như vậy, thủ đoạn chính của loại tội phạm này cũng như lừa đảo truyền thống, đó là đánh vào lòng tham của nạn nhân nhưng tinh vi hơn, cùng lúc lừa được nhiều nạn nhân.

"Thủ đoạn che giấu hay hơn, kịch bản dễ đi vào lòng người, hình ảnh sống động hơn, người dân dễ tin hơn" - Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhận định.

Phó Giám đốc Công an TP lưu ý pháp luật cũng chưa công nhận đầu tư tiền ảo nên khi người dân tham gia sẽ có nhiều rủi ro.

Để ngăn chặn loại tội phạm trên mạng, Công an TP HCM tổ chức chuyên đề và cũng chỉ đạo công an các địa phương triển khai giải pháp phòng ngừa, đấu tranh. Nhưng trên hết, người dân phải cảnh giác với hành vi lừa đảo trên mạng vì ngăn chặn khó khăn. Người dân gặp tình huống này nên trình báo cho công an địa phương tiếp nhận, xử lý.