Sáng 3-4, tại Trung tâm Báo chí TP HCM, BS Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM đã cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý người tại các khu cách ly tập trung.



BS Nguyễn Chí Dũng thông tin về công tác quản lý người tại các khu cách ly tập trung

Nói về điều kiện đủ để rời khỏi khu cách ly tập trung, BS Nguyễn Chí Dũng cho biết theo quy định là cách ly tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch yêu cầu đối với những người này phải làm xét nghiệm 2 lần.

Lần 1 là ngay lúc mới vào, lần 2 là kết thúc đủ 14 ngày. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2 mới được rời khỏi khu cách ly. "Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người" – BS Nguyễn Chí Dũng cho biết. Tuy nhiên, BS Nguyễn Chí Dũng cũng cho hay đã có trường hợp gần 2.000 người rời khỏi khu cách ly tập trung thì có 2 người khi xét nghiệm sau đó lại cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 dù đã cách ly đủ 14 ngày và thời gian cách ly không có triệu chứng gì. Do đó, BS Nguyễn Chí Dũng khuyến cáo sau khi hết thời gian cách ly tập trung, người dân nên cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa để đảm bảo an toàn.

Đối với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày ở những tỉnh thành khác về TP HCM mà chưa có kết quả xét nghiệm lần 2, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc lại. Nếu cần thiết sẽ tiếp tục đưa vào cách ly tập trung để bảo đảm an toàn cho người dân TP.



Theo BS Nguyễn Chí Dũng, thứ tự ưu tiên xét nghiệm: Thứ 1, những trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc người bệnh. Thứ 2, những trường hợp kết thúc đầu ra ở các khu cách ly tập trung. Thứ 3, những mẫu giám sát cộng đồng. Thứ 4, những trường hợp khác.

Hiện nay, Viện Pasteur TP HCM ưu tiên xét nghiệm cho TP là 1.000-1.500 mẫu mỗi ngày. TP cũng đang cố gắng đẩy nhanh, chuẩn hóa các phòng xét nghiệm có thể đạt được 1.000- 1.300 mẫu mỗi ngày.