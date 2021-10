Ngày 13-10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin từ ngày 15-10, địa phương sẽ tiếp tục xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 51 sau thời gian tạm dừng.

Trước đó, ngày 6-7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kế hoạch vận hành chính thức hệ thống camera này. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nên lãnh đạo công an tỉnh đã có quyết định tạm hoãn việc xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera thông minh để tập trung lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Hệ thống camera giám sát trên Quốc lộ 51 đặt tại trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Hiện toàn tuyến Quốc lộ 51 đi qua Bà Rịa- Vũng Tàu có 89 camera giám sát giao thông đã được lắp đặt và đi vào hoạt động. Số camera này kéo dài từ phường 12 (TP Vũng Tàu) tới khu công nghiệp Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ).

Trong đó, có 4 điểm với 6 camera giám sát tốc độ; 8 camera giám sát an ninh trật tự, có tầm quan sát rộng; hơn 70 camera ghi các lỗi như lấn làn, đi sai phần đường, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông...

Hệ thống "mắt thần" này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300 km/giờ, cũng như ghi rõ bằng hình ảnh biển số xe vi phạm không chỉ vào ban ngày, ban đêm mà cả trong thời tiết xấu.

Màu xanh thể hiện xe đi đúng tốc độ cho phép, màu đỏ là vi phạm

Bên cạnh hệ thống camera, trên Quốc lộ 51 còn lắp 6 bảng điện tử thông báo tốc độ cho các phương tiện. Khi người điều khiển phương tiện chạy xe qua, camera sẽ ghi lại chính xác tốc độ của phương tiện di chuyển.

Đồng thời, trên bảng điện tử thông báo tốc độ sẽ xuất hiện biển số xe và tốc độ đang chạy của các phương tiện. Nếu bảng hiển thị màu xanh người lái xe đã đi đúng tốc độ, nếu màu đỏ, lái xe đã vi phạm tốc độ.

Qua hệ thống giám sát, khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ truyền tải dữ liệu vi phạm gồm hình ảnh, clip vi phạm và các thông tin về thời gian, địa điểm, biển số và lỗi vi phạm đến hệ thống máy chủ đặt tại trung tâm chỉ huy công an tỉnh và trung tâm xử lý tại phòng CSGT.

Bộ phận xử lý phòng CSGT sẽ nhanh chóng kiểm tra, trích xuất dữ liệu và có hình thức xử lý phù hợp.