Miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND ông Lê Phước Hoài Bảo

19/07/2018 11:54

Sáng 19-7, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với nhiều người.



Ông Lê Phước Hoài Bảo (hàng đầu ngồi giữa) khi đang còn là đại biểu HĐND tỉnh

Cụ thể, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Nguyễn Hồng Quang, tỉnh ủy viên, nguyên chánh văn phòng UBND tỉnh (do chuyển công tác về UBND TP Tam Kỳ); ông Lê Ngọc Hải, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (lý do chuyển công tác về Bộ tư lệnh Quân khu 5); ông Đinh Hài, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam (lý do nghỉ hưu theo chế độ); ông Lê Phước Hoài Bảo, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam (do bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ).

HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Văn Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh; ông Hứa Văn Tưởng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam; ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. Được biết, trước đó, ông Bảo có đơn xin thôi tham gia đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin-ảnh: Q.Vinh