Trưa 28-9, đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết sáng cùng ngày, đơn vị đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ phối hợp, hỗ trợ người dân trên toàn tỉnh khắc phục hậu quả do bão số 4 (Noru) gây ra.



Theo ghi nhận của phóng viên, tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, công tác khắc phục hậu quả mưa bão đang được triển khai khẩn trương.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão số 4

Theo ghi nhận, trong sáng nay, có hơn 100 người gồm lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, dân quân cùng người dân địa phương dọn dẹp, sửa chữa hàng quán, nhà ở tại khu phố 3, thị trấn Cửa Việt. Lực lượng chức năng cũng tiến hành cắt tỉa, vận chuyển hàng chục cây xanh bị ngã đổ khỏi hiện trường.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ người dân thị trấn Cửa Việt khắc phục hậu quả sau bão số 4

Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), thông tin trận lốc xoáy vào chiều 27-9 đã khiến hơn 120 ngôi nhà và 180 ki-ốt tại chợ Cửa Việt (khu phố 3, thị trấn Cửa Việt) bị tốc mái, sập đổ, hư hại nặng; 4 người dân bị thương phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Xử lý cây gãy đổ sau bão số 4 ở Quảng Trị

Trong sáng nay, Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng Hải quân 202, dân quân địa phương hỗ trợ, giúp người dân và các tiểu thương buôn bán tại ngôi chợ này khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 28-9, qua thống kê ban đầu, bão số 4 đã làm 3 ngôi nhà trên địa bàn huyện Sơn Tây và Bình Sơn bị sập đổ; 633 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 8 điểm trường học, nhà công trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng.

Hàng chục héc-ta hành tỏi của người dân Lý Sơn bị hư hại do bão số 4

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 216.000 hộ dân bị mất điện, tập trung tại các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Lý Sơn, Ba Tơ, Mộ Đức, Sơn Tây.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết tính đến 10 giờ sáng 28-9, tại huyện Hòa Vang có 1 người bị thương do bão số 4. Toàn thành phố có 1.654 cây gãy đổ, 44 nhà dân bị tốc mái, 2 ghe bị chìm tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) và 1 tàu cá bị mắc cạn.

Sau bão, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục sẵn sàng lực lượng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Các lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 4

Đối với việc cho người dân đi sơ tán về lại nơi ở, đề nghị UBND các quận huyện chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra các khu vực nhà dân để đảm bảo an toàn kết cấu, an toàn điện, ngập nước và các rủi ro khác.