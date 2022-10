Sáng 10-10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 10-10), các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.



Một số khu vực có mưa lớn như Giao Thủy 188 mm, Đập Hà Thanh 251 mm, Đại Hiệp 249 mm, Điện Hồng 231 mm, Hội An 126 mm, Ái Nghĩa 216 mm, Câu Lâu 149 mm, Hương An 186 mm, Tam Lãnh 146 mm, Bình Phú 134 mm, Việt An 128 mm, Tam Trà 126 mm, Xuân Bình 123 mm, Núi Thành 111 mm, Đại Chánh 111 mm, Bình Lâm 109 mm, Quế Sơn 109 mm…

Một số khu vực tại thị xã Điện Bàn bị ngập nặng Ảnh: Ki Nguyen

Theo dự báo, từ nay đến ngày 12-10, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng, ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp ở các địa phương đồng bằng như Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Núi Thành…

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Bắc Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Nam Giang, Tiên Phước, các xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Binh, Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh...

Ngập lụt cục bộ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên Ảnh: Page Duy Xuyên

Hiện nay, ngoài thủy điện Sông Tranh 2, các thủy điện lớn ở tỉnh Quảng Nam như A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 đều đã tích đầy nước. Trước đợt mưa lớn này, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các thủy điện xả nước về mức đón lũ thấp nhất. Trong sáng 10-10, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng dần theo thời gian.

Lúc 10 giờ, lưu lượng nước về hồ A Vương ở mức 316 m3/giây (lúc 7 giờ 172 m3/giây); về hồ Đăk Mi 4 ở mức 673 m3/giây (lúc 7 giờ 179 m3/giây); về hồ Sông Tranh 2 lên đến 1.366 m3/giây (lúc 7 giờ chỉ 215 m3/giây); về hồ Sông Bung 4 ở mức 531 m3/giây (lúc 7 giờ ở mức 368 m3/giây).

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Nam ngập nặng, giao thông chia cắt Ảnh: Hong Tran

Nước về hồ tăng mạnh, các thủy điện bắt đầu điều tiết nước xuống hạ du. Lúc 10 giờ, thủy điện A Vương xả lũ qua tràn ở mức 491 m3/giây; thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ ở mức 587 m3/giây; thủy điện Sông Bung 4 xả lũ ở mức 410 m3/giây.

Việc các thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia đồng loạt xả lũ (lưu lượng về sông Vu Gia lúc 10 giờ ngày 10-10 ở mức 1.154 m3/giây) kết hợp mưa lớn, vào sáng 10-10, nhiều khu vực thấp trũng tại các địa phương như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn… đã bị ngập nặng.

Xã Đại Hưng và nhiều nơi ở huyện Đại Lộc ngập nặng, chính quyền địa phương rào chắn không cho các phương tiện di chuyển trên các con đường bị ngập để tránh nguy hiểm

Theo ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn huyện bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Nước sông ở Quảng Nam đang lên nhanh Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, sáng 10-10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn yêu cầu các ngành, địa phương chủ động các phương án ứng phó. Theo ông Bửu, hiện nay mực nước trên các sông đang lên, có khả năng xuất hiện một đợt lũ (với đỉnh lũ trên sông Vu Gia có thể ở mức trên báo động 2, trên sông Thu Bồn ở mức BĐ 1, trên sông Tam Kỳ ở mức BĐ 1). Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới, thiên tai còn diễn biến phức tạp.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học nhiều nơi



Ngày 10-10, ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho hay, nhiều trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ vì ngập nước.

Mưa lớn khiến một số trường tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng bị ngập úng. Học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn

"Được sự đồng ý của Sở GD&ĐT, các trường trên địa bàn huyện chủ động cho học sinh đến trường hay không. Hiện có khoảng 29 điểm trường có học sinh được nghỉ học. Trong đó 5 trường đang bị ngập nước vào sân và lớp học. Các trường còn lại là do nước ngập cục bộ tại các tuyến đường khiến học sinh không đến trường được", ông Hoàng thông tin.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang, các trường bị ngập hầu hết nằm rải rác tại các xã như: Hòa Nhơn, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Khương… Việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Đà Nẵng cho biết, tính đến 8 giờ 10-10, có 4/11 xã tại huyện Hòa Vang bị ngập úng do mưa lớn.

Nước sông Túy Loan dâng cao

Nhiều khu vực trong khu dân cư tại các xã Hòa Phong, Hòa Liên, Hòa Phú,...bị ngập úng do mưa lớn

Một trường tiểu học tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang bị ngập úng

Tranh thủ nước rút, nhiều trường cho quét dọn bùn đất do ngập úng

Cụ thể, tại xã Hòa Bắc, thôn Lộc Mỹ, thôn Nam Yên và thôn An Định ngập đường thôn và chia cắt. Tại xã Hòa Liên, nước lớn gây ngập cục bộ các thôn Trung Sơn, Hiền Phước, Trường Định. Tại xã Hòa Phong, nước sông Túy Loan dâng cao gần băng đường QL14G, vùng rau Túy Loan, ớt Bồ Bản đã ngập, xã đang kiểm tra theo dõi để rào chắn những điểm nguy hiểm. Tại Xã Hòa Phú, nước lớn đã tràn lên đường QL14G gần khu vực chợ gây chia cắt. Lực lượng Công an xã đang triển khai rào chắn.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, lượng mưa tại TP Đà Nẵng đang rất lớn. Cụ thể, tại sông Yên (trạm Hòa Khương) lượng nước mưa đo được lên đến 314,4 mm, tại sông Cu Đê (trạm Hòa Bắc) 225 mm, tại sông Túy Loan (tại Hòa Phú Thành) 262,6 mm,…

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Đà Nẵng đề nghị các địa phương sẵn sàng phương án phòng chống lũ, lũ quét và sạt lở đất, rà soát các khu dân cư tại vùng trũng thấp, có kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn.

Quốc lộ 1 qua tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập cục bộ do mưa lũ



Mưa từ thượng nguồn trong đêm 9 và rạng sáng 10-10 mưa tiếp tục lớn khiến lượng nước đổ về về khá mạnh làm cho đoạn km 867+200 thuộc QL1 qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế ngập cục bộ từ 0,3-0,4m, kéo dài gần 200 m khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.



Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng của người dân tham gia giao thông và không để xảy ra ùn tắc, gần 20 cán bộ chiến sĩ CSGT của Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh và Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc đã túc trực trên đoạn đường này để hướng dẫn, giúp đỡ phương tiện và người dân tham gia giao thông.

CSGT điều tiết, hướng dẫn tài xế lái xe qua điểm ngập

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc, cho biết đơn vị này đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ đến đoạn ngập lụt cục bộ để làm nhiệm vụ. Sáng 10-10, các chiến sĩ CSGT vẫn túc trực, bám đường để giúp đỡ, hướng dẫn những người tham gia giao thông bằng xe máy không chạy xe, dắt xe vào những khu vực ngập sâu gây nguy hiểm…

Nước ngập khiến phương tiện lưu thông khó khăn

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ ngày 9 đến sáng 10-10, ở khu vực tỉnhThừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi cao hơn, như hồ Truồi là 451 mm, Thủy Yên 360 mm. Mực nước các trạm trên các triền sông lúc 7 giờ cụ thể như sau: trên sông Hương, tại trạm Kim Long là +0,9 m dưới báo động I là 0,1m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc +1,79m trên báo động I là 0,29m. Dự báo, mực nước các sông ngày hôn nay đạt trên báo động 1 đến báo động 2.

Người đi mô tô phải dắt bộ

Còn tại hồ thủy điện Hương Điền, mực nước sáng nay đã đạt +54,08 m, lưu lượng đến hồ 2.010 m3/s, lưu lượng về hạ du 330.m3/s. Thủy điện Bình Điền đạt +70,99 m, lưu lượng đến hồ 618 m3/s, lưu lượng về hạ du qua phát điện là 65m3/s. Hồ Tả Trạch +31,8m, lưu lượng đến hồ 1862 m3/s, lưu lượng về hạ du 256m3/s. Hiện nay các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn.