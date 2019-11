Sáng 14-11, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.



Không miễn vô điều kiện

Nêu ý kiến về Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng), Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH, đề nghị cân nhắc quy định giao Chính phủ quyết định khu kinh tế ven biển miễn thị thực (visa) cho người nước ngoài nhập cảnh nếu đáp ứng đủ các điều kiện là có sân bay quốc tế, không gian riêng biệt, ranh giới địa lý xác định được cách biệt với lãnh thổ bên ngoài, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Theo nữ ĐB đến từ Đà Nẵng, dù dự luật có điều kiện ràng buộc là không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội nhưng quy định này không có ý nghĩa thực tiễn. Trong bối cảnh vùng biển nước ta đang bị xâm phạm nghiêm trọng thì quy định như dự thảo có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về sự xâm nhập của người nước ngoài núp dưới danh nghĩa du lịch.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị cân nhắc quy định miễn visa cho người nước ngoài nhập cảnh các khu kinh tế biển - Ảnh: QUANG VINH

"Nguyên tắc tối thượng là không vì tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài và các lý do kinh tế mà làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Quy định miễn thị thực cho người nước ngoài ở các khu kinh tế ven biển có thể làm tăng nguy cơ đối với quốc phòng, an ninh khi mà việc kiểm soát lưu trú và xuất cảnh còn lỏng lẻo" - ĐB Thúy cảnh báo và dẫn chứng hàng loạt hành vi sai phạm của người nước ngoài tại Việt Nam như tổ chức đánh bạc, lao động không phép, làm hướng dẫn viên cho khách nước ngoài để tuyên truyền xuyên tạc lịch sử Việt Nam...

Đồng quan điểm, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) nhận xét quy định như dự thảo là quá lỏng lẻo. Ông đề nghị đối với những người nước ngoài vào các khu kinh tế ven biển mà chứng minh được mục đích là đầu tư, lao động thì có thể miễn thị thực. Những đối tượng còn lại thì theo quy định bình thường. "Không nên miễn thị thực một cách vô điều kiện đối với những người vào các khu kinh tế ven biển" - ĐB Nghĩa nêu quan điểm.

Tránh kẽ hở cho đối tượng phản động

Tham gia thảo luận tại hội trường về Luật Sửa đổi, bổ sung điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu thực trạng có nhiều vụ sử dụng súng hoa cải, súng săn gây thương tích hoặc chết người như vũ khí quân dụng nhưng không xử lý được do chưa có quy định cụ thể. Ngoài ra, ông đề nghị cần xem xét lại điều 304 Bộ Luật Hình sự quy định về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự".

Giải trình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa nhận đang có một khoảng trống pháp luật trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép, chiếm đoạt vũ khí có tính năng tương tự vũ khí quân dụng nên không thể khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với các đối tượng có hành vi trên.

Ông Tô Lâm cho biết đây là loại tội phạm nghiêm trọng, vũ khí các đối tượng sử dụng có tính sát thương cao như súng ổ xoay, súng bút, súng tự chế bắn đạn hoa cải… Việc không thể truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

"Không loại trừ các đối tượng phản động sẽ lợi dụng sơ hở pháp luật để chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng để hoạt động khủng bố, lật đổ chính quyền... Do đó, việc sửa điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là phù hợp, thống nhất với Bộ Luật Hình sự" - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Hôm nay, 15-11, QH thảo luận ở tổ về Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2020 chi ngân sách trung ương hơn 1.000 triệu tỉ đồng Sáng 14-11, với 437/441 ĐB có mặt tán thành (90,48%), QH đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Theo đó, tổng thu ngân sách trung ương là 851.768.636 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương là 660.531,364 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách trung ương là 1.069.568.636 tỉ đồng. Đáng chú ý, chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế đã giảm so với năm trước, còn 14.600 tỉ đồng (năm 2019 là 16.200 tỉ đồng). QH cũng quyết định năm 2020 chi trả nợ lãi 115.400 tỉ đồng; chi thường xuyên 479.787.222 tỉ đồng; chi đầu tư phát triển 220.000 tỉ đồng; chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 55.066 tỉ đồng... Trước đó, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Nguyễn Đức Hải cho biết có ý kiến của ĐBQH cho rằng QH và Chính phủ nên tính toán lại cân đối ngân sách, tỉ lệ để lại cho một số địa phương trong cân đối chung (đặc biệt là TP HCM). "Đề nghị Chính phủ sớm đánh giá, tổng kết tỉ lệ điều tiết của các địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và dự kiến xây dựng tỉ lệ điều tiết cho thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo 2021-2025, trình QH xem xét, quyết định" - ông Nguyễn Đức Hải nói.