Ngày 11-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo để kiểm điểm công tác phòng chống dịch trong tuần qua, đồng thời đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.



Tình hình dịch chuyển biến tích cực

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong tuần qua, tỉ lệ mắc mới Covid-19 tại cộng đồng đã giảm so với tuần trước ở một số địa phương có số ca mắc cao: Đà Nẵng (giảm 60%), Bình Dương (giảm 27%), Long An (giảm 3%). Số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm 30%, trong đó TP HCM giảm 30%, Đồng Nai giảm 50%, Long An giảm 30%, Tiền Giang giảm 70%.

So với tuần trước, một số địa phương thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát dịch, như Vĩnh Long, Trà Vinh cải thiện từ nhóm 2 lên nhóm 1; Long An, Tiền Giang cải thiện từ nhóm 3 lên nhóm 2. Riêng Kiên Giang có số mắc mới trong cộng đồng gia tăng (69,7%) so với tuần trước đó (chuyển từ nhóm 2 xuống nhóm 3).

Còn tại TP HCM, tình hình dịch trong tuần qua đã giảm rõ rệt trên 2 tiêu chí là số mắc trong cộng đồng và số tử vong. Các quận, huyện đã kiểm soát được dịch là quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ. Dự kiến trong thời gian tới, TP HCM sẽ giảm cả số ca nhiễm và số ca tử vong. Tại Bình Dương, số ca mắc và số ca tử vong tiếp tục giảm.

Đáng chú ý, đến nay, trên cả nước, số ca khỏi bệnh là 338.000 (chiếm 59% số mắc). Tỉ lệ tử vong tại các tầng đã giảm rõ rệt, đặc biệt tại tầng 3 của các trung tâm hồi sức tích cực; 28 tỉnh chưa có ca tử vong.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, tính đến nay, số lượng vắc-xin phòng Covid-19 đã có các thỏa thuận, hợp đồng và cam kết tài trợ với tổng số 159,97 triệu liều. Trong đó, COVAX là 38,9 triệu liều; mua của AZ là 30 triệu liều; mua của Pfizer là 51 triệu liều; tài trợ 25 triệu liều, viện trợ khoảng 15 triệu liều. Hiện số lượng vắc-xin đã nhận là hơn 34 triệu liều, thực hiện tiêm hơn 27 triệu liều (trong đó có khoảng 2 triệu liều được phân bổ từ ngày 8-9).

Về tiến độ tiêm, một số địa phương có tỉ lệ người trên 18 tuổi tiêm ít nhất một mũi cao, như TP HCM đã tiêm 7,4 triệu liều (đạt 95%-96%); Bình Dương 1,5 triệu liều (đạt 82%); Đồng Nai 1,3 triệu liều (đạt 60%); Long An 1,5 triệu liều (đạt 100%); Hà Nội 4,4 triệu liều (đạt 77%). Riêng số mũi 2 đã tiêm tại TP HCM là 896.835 liều (13%) và Hà Nội là 555.481 liều (10%).

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có thêm khoảng 103,4 triệu liều vắc-xin về Việt Nam. "Chúng ta đang tiếp tục đàm phán để có 18,9 triệu liều, gồm 10 triệu liều với Chính phủ Trung Quốc, 5 triệu với Chính phủ Cuba, 3 triệu liều với Chính phủ Ba Lan, 500.000 liều với Chính phủ Czech và 400.000 liều với Chính phủ Hungary"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã và đang đàm phán, trao đổi với các đơn vị để cung ứng vắc-xin cho năm 2022 theo nguyên tắc bảo đảm tiêm đủ cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên và thực hiện việc tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, ngày 11-9.Ảnh: Nhật Bắc

Trở lại "bình thường mới" vào năm 2022

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đề xuất, kiến nghị một số vấn đề trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới, như: Duy trì và tăng cường lực lượng hỗ trợ các xã, phường để bảo đảm an sinh xã hội và y tế ngay tại cơ sở; xem xét, cho phép nới lỏng một số hoạt động và di chuyển của một số đối tượng bảo đảm an toàn; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về phòng chống dịch…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá công tác phòng chống dịch trong tuần qua đã có những kết quả tích cực. Trong số 23 địa phương thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, đến nay có 8 địa phương kiểm soát dịch tốt, 12/23 địa phương đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch. TP HCM, Bình Dương tình hình đang chuyển biến theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá công tác phòng chống dịch vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, việc giãn cách chưa thực hiện triệt để ở một số địa phương, có nơi, có lúc cực đoan. Có sự khác biệt về quy định đi lại của người dân, lưu thông hàng hóa, tạo ra ách tắc cục bộ, chậm được tháo gỡ. Tốc độ xét nghiệm chậm hơn tốc độ lây lan. Chưa sử dụng triệt để và thống nhất các giải pháp công nghệ, gây bất tiện cho người dân, tập trung đông người. Còn nóng vội trong việc nới lỏng các yêu cầu giãn cách khi chưa thật sự kiểm soát được dịch bệnh và chưa đạt độ bao phủ vắc-xin…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu trong thời gian tới, ưu tiên hàng đầu là phải giảm thấp nhất số ca tử vong, nhanh chóng kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Từ đó, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả một số giải pháp và phải tránh 2 khuynh hướng: Lơ là, mất cảnh giác khi phòng chống dịch mới đạt được kết quả ban đầu và khi đã giãn cách trong thời gian dài; chủ quan, nóng vội muốn mở lại ngay các hoạt động sản xuất - kinh doanh; khi chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp chống dịch. Đây là bài học từ thực tiễn trong nước và ngoài nước.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt việc thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch ngay tại xã, phường, thị trấn. Thủ tướng yêu cầu TP HCM sơ kết mô hình chăm sóc, điều trị F0 tại nhà để nghiên cứu nhân rộng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; rà soát và đánh giá việc triển khai Nghị quyết 68.

Thủ tướng nêu rõ phương châm truyền thông với mục tiêu "Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm". "Phòng dịch tốt thì không phải chống dịch; một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch và nhất là sự mất mát về tinh thần, sức khỏe và tính mạng của người dân" - Thủ tướng quán triệt.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế có hướng dẫn biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo nguyên tắc mở cửa có lộ trình, từng bước có kiểm soát và liên tục đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp. "Bộ Y tế hoàn thiện Chiến lược tổng thể về phòng chống dịch trong tình hình mới, tập trung vào vắc-xin, xét nghiệm và điều trị; tập trung nâng cao năng lực hệ thống đáp ứng để trở lại trạng thái "bình thường mới" vào năm 2022" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương khi ban hành theo thẩm quyền các quy định về phòng chống dịch, nhất là vấn đề đi lại của người dân, giao thông, lưu thông hàng hóa, cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, chuẩn bị truyền thông… Phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn. Trường hợp cần thiết thì báo cáo xin ý kiến ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp trên trực tiếp.

Thống nhất chỉ 1 app phòng chống dịch Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông công bố và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch Covid-19 (sổ sức khỏe điện tử, khai báo y tế, QR Code, xét nghiệm...); kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có, đặc biệt là dữ liệu dân cư. Thủ tướng yêu cầu thống nhất 1 app (ứng dụng) trong phòng chống dịch để thuận tiện nhất cho người dân. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc trang bị ngay điện thoại bàn tại các trung tâm chỉ huy phòng chống dịch các cấp.