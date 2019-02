Mỗi người dân là một sứ giả văn hóa

27/02/2019 00:26

Chiều 26-2, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phong, cho biết TP đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành Công văn số 03 chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh đô thị, an toàn giao thông; tuyên truyền cho người dân giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự; tích cực tham gia và hưởng ứng hoạt động vẫy chào có trật tự các đoàn khi di chuyển trên các tuyến đường.

Con tem mang thông điệp hòa bình phát hành nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Ảnh: QUANG VINH

"Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 là cơ hội tốt nhất để quảng bá với thế giới về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Do đó, mỗi người dân là một sứ giả phát huy văn hóa ứng xử của người Hà Nội, nâng cao hình ảnh con người Việt Nam" - ông Nguyễn Đức Chung kêu gọi.

Dự kiến có nhiều phái đoàn và khoảng 3.000 phóng viên quốc tế đến Hà Nội tham dự hội nghị. Bên cạnh các cuộc họp quan trọng, sẽ có nhiều khách quốc tế dành thời gian tham quan, trải nghiệm Hà Nội. Vì vậy, nhiều điểm tham quan, nhà hát, điểm mua sắm của Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ khách.

Ông Nguyễn Doãn Văn, Trưởng Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội, cho biết Ban Quản lý đã chỉnh trang lại đền Ngọc Sơn; huy động toàn bộ nhân lực trực 24/24 giờ, nữ mặc trang phục áo dài, nam trang phục lịch sự để kịp thời phục vụ các đoàn khách.

Các cán bộ, nhân viên của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng đã sẵn sàng đón các phóng viên, các đoàn khách tham dự đến tham quan. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, cho biết trong những ngày tới, trung tâm sẽ đón tiếp đoàn phóng viên thuộc kênh truyền thông FOX News (Mỹ) đến giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, nhân dịp đoàn sang đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Cũng dịp này, trong các tối 26, 27 và 28-2, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật phục vụ công chúng và du khách trong, ngoài nước với các chủ đề: "Đẹp mãi Thăng Long", "Thăng Long - Việt Nam bay lên" và "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình".



Phát hành bộ tem chào mừng Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, chiều 26-2, tại Trung tâm Báo chí quốc tế đã diễn ra lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội". Thông qua ngôn ngữ hội họa đặc trưng và sự phối màu chặt chẽ, bộ tem "Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội" đã thể hiện nổi bật hai bàn tay bắt chặt vào nhau của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên trên nền hàng tre xanh yên bình, thân thiện của Việt Nam. Bên cạnh đó, mẫu tem cũng thể hiện quốc kỳ Việt Nam và cánh chim hòa bình với dòng chữ "Partnership for sustainable peace" nhằm khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế lớn cũng như sự thân thiện, mến khách và đầy trách nhiệm của Việt Nam đối với nền hòa bình bền vững trên toàn thế giới. Dưới mẫu tem là hình ảnh Khuê Văn Các, biểu tượng của thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Bộ tem "Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên" do họa sĩ Nguyễn Du và Tô Minh Trang của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Bộ tem gồm 1 mẫu có giá 4.000 đồng, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 26-2-2019 đến ngày 31-12-2020.

BÍCH NGỌC