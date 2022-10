Chiều 5-10, tại Phiên thứ 3 của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu tỉnh Long An dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 12 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Trước đó, tại phiên làm việc diễn ra vào sáng cùng ngày, đại hội bầu 40 người tham gia vào Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 và tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành khóa XI. Kết quả, 12 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XI. Ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Long An.

Ban chấp hành Tỉnh đoàn Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội

Phát biểu ra mắt trước đại hội, ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, cho biết Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XI nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo; tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI đã đề ra.

Đến chung vui trong ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh Long An, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao tặng Tỉnh đoàn Long An 5000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần Đường cờ Tổ quốc. Đây là một hợp phần quan trọng của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động, thực hiện.

Ông Nguyễn Trần Minh Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng 5000 lá cờ Tổ quốc cho Tỉnh đoàn Long An

Ông Võ Minh Quốc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Long An, cho biết trong nhiệm kỳ 2022-2027, Tỉnh đoàn Long An đề ra chỉ tiêu xây dựng 100 km tuyến đường Thanh niên kiểu mẫu với các tiêu chí: Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Theo đó, trên mỗi tuyến đường Thanh niên kiểu mẫu sẽ kết hợp treo cờ Tổ quốc trên các trụ đèn ánh sáng năng lượng mặt trời.

"Những lá cờ Tổ quốc này sẽ được đoàn viên, thanh niên tỉnh Long An treo lên trong các dịp lễ, Tết hoặc các sự kiện trọng đại của đất nước. Từ đó, người dân cảm nhận được màu cờ sắc áo của quê hương đất nước" - ông Quốc nói.

Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể đã vinh dự được trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ", Bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, UBND và Tỉnh đoàn Long An.