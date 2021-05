Đề nghị ứng cử viên quan tâm nhiều vấn đề xã hội

Cùng ngày, UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 6, TP HCM đã tổ chức tiếp xúc giữa cử tri là công nhân, viên chức, người lao động với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm 5 ứng cử viên: bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Tăng Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân tộc TP HCM; luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP HCM; bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM và Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 5 ứng cử viên, cử tri quận 6 đề nghị các ứng cử viên quan tâm, có đề xuất giải quyết vấn đề bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ quyền biển đảo, nhất là chế độ về tiền lương cho người lao động...

Cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đồng hành với TP HCM trong việc đề xuất tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách, tạo nguồn lực để TP phát triển. Tiếp thu ý kiến cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cam kết dù trúng cử hay không cũng sẽ luôn làm tốt nhiệm vụ ở lĩnh vực công tác.