Sáng 3-3, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của ông C.V.T. (47 tuổi), Phó Trưởng phòng Phòng quản lý vận tải và phương tiện thuộc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng.



Cán bộ Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng bàng hoàng trước sự việc ông C.V.T. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhiệm sở

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 3-2, nhân viên Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng (trụ sở tại số 1 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) bàng hoàng phát hiện ông C.V.T. đã tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng cho biết , ông C.V.T. được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực đào tạo, cấp giấy phép lái xe.

Theo các đồng nghiệp làm việc cùng cơ quan, ông C.V.T. là người hiền lành, vui vẻ. Những ngày qua ông C.V.T. không có biểu hiện lạ, vẫn đến cơ quan làm việc bình thường.