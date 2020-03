Liên quan đến một hành khách người Latvia (33 tuổi) đã phát hiện dương tính với chủng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-18 tại TP HCM ngày 14-3, trước đó, hành khách này đã di chuyển trên 2 chuyến bay QH1521 từ TP HCM tới Phú Quốc vào ngày 9-3, và QH1524 từ Phú Quốc tới TP HCM ngày 13-3.

Trong quá trình đến sân bay, trước và trong chuyến bay, hành khách không có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Phi hành đoàn và nhân viên phục vụ 2 chuyến bay này đều tuân thủ chặt chẽ quy trình về phòng, chống dịch bệnh được các cơ quan chức năng ban hành như đeo khẩu trang y tế và sử dụng găng tay vệ sinh trong quá trình phục vụ.

Khử trùng máy bay phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do virus corona gây ra tại Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hoàng Triều

Ngay sau khi nhận được thông tin, hãng hàng không Bamboo Airways đã nhanh chóng báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng để thu thập thông tin về hành trình di chuyển của hành khách. Để phòng chống triệt để nguy cơ lây nhiễm, hãng đã lập tức dừng khai thác và khử trùng tàu bay, thực hiện cách ly đối với phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và những người có liên quan đến quá trình phục vụ 2 chuyến bay, phối hợp với cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp xử lý sức khỏe tiếp theo đối với các cán bộ nhân viên.

Thông tin của các hành khách cùng đi trên 2 chuyến bay cũng đã được rà soát và tổng hợp để cung cấp cho nhà chức trách, nhằm có phương án khoanh vùng, xử lý kịp thời.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bamboo Airways luôn duy trì và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp tổng thể phòng ngừa dịch bệnh trên toàn hệ thống, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của hành khách và cán bộ nhân viên. Các biện pháp bao gồm: Thực hiện khai báo y tế và thông báo cơ quan kiểm dịch đề nghị theo dõi, kiểm tra y tế với hành khách đến từ một số quốc gia và/hoặc hành khách có biểu hiện nghi nhiễm; nhân viên tiếp xúc với hành khách phải dùng khẩu trang, cấp khẩu trang miễn phí cho hành khách và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang; bố trí và hướng dẫn sử dụng dung dịch sát trùng nhanh tại cửa khởi hành phục vụ hành khách trước khi ra tàu bay; tăng cường bảo dưỡng hệ thống lọc không khí HEPA có khả năng giữ lại hơn 99% vi khuẩn có trong không khí, giúp giảm tối thiểu nguy cơ lây lan vi khuẩn, virus; duy trì nhiệt độ trong khoang hành khách trên mức 26,5 độ C để loại bỏ yếu tố nhiệt độ sinh sôi lý tưởng dưới 25 độ C cho virus Covid-19; tạm dừng các suất ăn trên chuyến bay để hạn chế khả năng lây lan virus thông qua các bề mặt tiếp xúc…