Chiều 18-8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 ở tỉnh này lên 549 người.



Đáng chú ý, trường hợp bệnh nhân P.T.C (SN 1991; ngụ buôn Ea Krue, xã Ea Bông, huyện Krông Ana) có tới 87 F1.



Ngành Y tế Đắk Lắk lấy mẫu xét nghiệm cho người dân buôn Ewang A, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ

Theo truy vết, từ ngày 23-7 đến 6-8, anh C. chăm mẹ bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM. Ngày 6-8, mẹ C. mất nên anh cùng em gái thuê xe cứu thương chở thi hài mẹ về Đắk Lắk.



Ngày 7-8, anh C. tổ chức tang lễ cho mẹ tại nhà, có tiếp xúc với những người đến viếng tại nhà và đưa đi an táng tại nghĩa địa. Đến 17 giờ cùng ngày, anh C. tới Trạm Y tế xã Ea Bông khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà.

Bênh cạnh đó, từ ngày 8-8 đến ngày 15-8, dù cách ly y tế tại nhà nhưng anh C. vẫn đi nhiều nơi đông người như chợ, cây xăng và tiếp xúc với một số người tới nhà.

Ngày 16-8, thấy mệt mỏi nên anh C. tới Trạm Y tế xã Ea Bông làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, anh C. có yếu tố dịch tễ về từ TP HCM. Hiện cơ quan chức năng đã xác định có ít nhất 87 trường hợp là F1 của ca bệnh này, chủ yếu là những người tới viếng, tổ chức đám tang cho mẹ anh C.

Bác sĩ Chu Sỹ Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Ana, cho biết ngay sau có kết quả test nhanh kháng nguyên đối với anh C, cơ quan chức năng đã ráo riết truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.

Toàn bộ 87 F1 của bệnh nhân C. đã được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk xét nghiệm RT-PCR. Ngành y tế địa phương cũng đã cho cách ly tập trung số trường hợp F1 này.