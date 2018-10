Một phụ nữ chết với vết kéo đâm vào cổ khi công an mời làm việc

14/10/2018 16:19

Ngày 14-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận sự việc bà H.T.N (ngụ thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) đã tử vong khi công an mời về trụ sở làm việc vì liên quan đến vấn đề kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Sự việc xảy ra vào tối 13-10.



"Công an thị xã đã báo cáo sự việc vào tối 13-10. Sau khi phá án thì có mời bà chủ nhà về Công an thị xã Ninh Hòa để làm việc thì người này lấy kéo đâm vào cổ. Họ đưa ra bệnh viện nhưng máu ra nhiều quá nên tử vong. Huyện đã báo công an tỉnh hồi tối. Sáng nay đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và mời gia đình đến. Gia đình cũng đang chờ kết quả giám định" - vị lãnh đạo này thông tin.

Theo vị lãnh đạo này, UBND thị xã Ninh Hòa yêu cầu UBND xã Ninh Sim vận động gia đình bình tỉnh, tỉnh táo, có hướng xử lý phù hợp. Công an tỉnh đang điều tra, lỗi phải như thế nào thì đã có pháp luật.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với gia đình bà N. Tuy nhiên, con trai bà N. cho biết gia đình đang bối rối, chưa thể cung cấp được gì.

Kỳ Nam