Một phụ nữ nghi bị chủ tra tấn man rợ đến "thân tàn ma dại"

21/07/2018 19:23

Chiều 21-7, Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra việc chị Y Nhiêu (SN 1995, trú xã Đắk Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) trình báo bị đánh đập, tra tấn dã man khi đi làm thuê tại TP Pleiku.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 12-7, chị Y Nhiêu trong tình trạng thương tích nặng đã đến Công an phường Thống Nhất, TP. Pleiku trình báo về việc chị bị đối tượng Nguyễn Thị H. (tên thường gọi là Ng. SN 1979, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất) đánh đập dẫn đến chấn thương.

Chị Y Nhiêu bị đánh tới mức "thân tàn ma dại"

Theo trình báo của chị Y Nhiêu, năm 2014, chị từ huyện Đắk Glei xuống TP. Pleiku làm thuê cho quán cà phê bà Ng. Tại đây, bà Ng đã thường xuyên đánh đập, tra tấn bằng nhiều vật dụng khác nhau. Thậm chí, vào tháng 6-2018, đổ lỗi cho chị Nhiêu ăn trộm tiền, bà Nga đã dùng cây sắt đập lên người, dùng bàn ủi đã hơ nóng và cây sắt có đóng đinh để đánh đập khiến chị Nhiêu mang nhiều thương tích.



"Trên mặt tôi bà Ng. vừa rạch dao lam, vừa dùng bàn ủi và hơ sắt nóng dí vào. Họ còn dùng búa đập và dùng kìm bẻ gãy răng của tôi. Tai tôi thì họ dùng kềm cắt rác. Bà Nga còn cho người dùng khò lửa khò vào da nên tôi bị bỏng khắp cả người" - chị Y Nhiêu thuật lại và cho biết khi chị đang mang thai 5 tháng cũng bị đánh cho sẩy thai.



Theo chị Y Nhiêu, vào một ngày đầu tháng 7 vừa qua, chị bị đánh bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở một bụi rậm nằm ven đường. Sau đó chị bò ra lề đường và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.



Người phụ nữ trẻ bị đánh tới mức người thân không nhân ra

Công an TP Pleiku cho biết đã làm việc với đối tượng Nguyễn Thị H. thì phát hiện đối tượng có biểu hiện ngáo đá. Sau đó xác định đối tượng này nghiện ma túy đá nên đã đưa đi cai nghiện. Qua làm việc ban đầu, đối tượng H. cũng đã thừa nhận đã thuê chị Y Nhiêu làm giúp việc nhà. Tuy nhiên sau đó nghi chị Nhiêu ăn trộm tiền, vàng nên đã đánh đập, chặt vào bàn tay. Ngoài ra, đối tượng H. cho rằng chị Y Nhiêu đã "bỏ thuốc thư" (người dân gọi là bùa ngãi) vào thức ăn khiến đối tượng có những hành động tra tấn dã man.



Ống cống nơi chị Y Nhiêu được phát hiện

Bà Đoàn Thị Tuyết (72 tuổi), nhân chứng phát hiện chị Y Nhiêu nằm ven đường kể lại, chiều 11-7, khi đi tập thể dục ở cầu Ia Linh (phường Thống Nhất, TP Pleiku) đã phát hiện chị Nhiêu nằm trong ống cống có quấn chăn kín người. "Khi phát hiện, tôi đến hỏi thì người phụ nữ nói bị gãy tay và không thể đi lại được. Sau đó, người này nói bị người ta đánh xong chở ra đây và bỏ từ chiều hôm trước. Nhưng do trời mưa lạnh nên bò vào ống cống để trú ẩn" – bà Tuyết kể lại.



Căn nhà chị Y Nhiêu bị tra tấn dã man

Theo Công an huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum, chị Y Nhiêu trở về nhà với nhiều vết thương trên cơ thể đến mức khủng khiếp và được đưa đi chữa trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Glei điều trị. Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn tỉnh Gia Lai nên đã mời người nhà của chị Y Nhiêu lên xác minh thông tin đồng thời hướng dẫn gia đình viết đơn trình báo gửi công an tỉnh Gia Lai.



Hoàng Thanh