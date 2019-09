Ngày 25-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định nhận được thông báo có một thuyền viên trên tàu cá BĐ 99389 - TS bị tai nạn rất nặng. Tàu do ông Huỳnh Văn Thích (ngụ xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) làm chủ và do do ông Huỳnh Văn Hà (ngụ cùng địa phương) làm thuyền trưởng.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 17-9, tàu cá BĐ 99389 - TS xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Đề Gi, huyện Phù Cát, trên tàu có 12 lao động. Khi phương tiện đang hoạt động trên vùng biển tại tọa độ 12,50 độ vĩ Bắc - 112,20 độ kinh Đông thì có 1 thuyền viên (chưa rõ họ tên) bị tai nạn gãy cả tay và chân, tình trạng rất nguy kịch.

Hiện tàu cá BĐ 99389 - TS đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định hướng dẫn đưa thuyền viên vào bờ để kịp thời hỗ trợ y tế.