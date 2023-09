Ngày 27-9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Tổ Công tác CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trưởng Công an phường trên địa bàn TP Hà Nội về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi đang điều khiển ôtô.



Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế. Ảnh: T.C.

Theo đó, khoảng 1 giờ 25 phút ngày 23-9, tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tổ công tác chéo địa bàn Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên địa bàn Đội CSGT đường bộ số 6, phát hiện ôtô mang BKS 30G-239.xx, do một nam tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế là ông P.T.A. (SN 1976, ở Hà Nội) đã vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đã hết hạn.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông A..

Tiến hành xác minh tại địa phương, nhà chức trách xác định ông A. là trưởng công an phường ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) xác nhận thông tin trên và cho biết từ ngày 31-8 đến ngày 22-9, các tổ công tác của C08 (Cục CSGT) chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cả nước trên tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

"Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức..." - đại diện Cục C08 nói.