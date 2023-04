Chiều ngày 13-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Đình Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Hưu (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận nhà trường có lên kế hoạch gửi tới các thế hệ thầy, cô giáo, cựu học sinh, trong đó có nội dung kêu gọi tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, với tổng kinh phí dự kiến hơn 2,6 tỉ đồng.



Trường THPT Lê Văn Hưu (huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Theo kế hoạch, Trường THPT Lê Văn Hưu kêu gọi 2,6 tỉ đồng để thực hiện một số các công việc như: Xây dựng nội thất nhà truyền thống từ 350 - 450 triệu đồng; sơn, làm lan can khu hiệu bộ ba tầng 300 triệu đồng; xây dựng thư viện xanh 200 triệu đồng; trang trí khuôn viên trường 80 triệu đồng; biên tập, xuất bản và in kỷ yếu 1.500 cuốn là 225 triệu đồng; làm phóng sự, viết bài trên báo, đưa tin trên đài truyền hình, in báo, bảng biểu, lắp đặt panô, áp phích là 150 triệu đồng;

Giấy mời, lễ tân, tổ chức thể thao, văn nghệ, đốt lửa trại 100 triệu đồng; thuê tổ chức sự kiện 300 triệu đồng; tiệc đứng sau lễ kỷ niệm khoảng 1.500 người (đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh) từ 450 - 500 triệu đồng. quà lưu niệm cho các thầy, cô giáo, đại biểu là 250 triệu đồng…

Trong kế hoạch, Trường THPT Lê Văn Hưu cũng dự kiến huy động khoảng 900 triệu đồng xây dựng công trình đặt tượng nhà sử học Lê Văn Hưu tại khuôn viên trường.

Về khoản tiền kêu gọi lên tới 2,6 tỉ đồng, ông Lê Đình Sinh lý giải rằng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường là sự kiện trọng đại và có ý nghĩa đối với nhà trường và các thế hệ học sinh, nên các cựu học sinh của nhà trường muốn biết rõ kế hoạch tổ chức sẽ như thế nào nên trường mới xây dựng và dự kiến số tiền như vậy.

"Đây cũng mới là dự toán để kêu gọi chung tới các thế hệ học sinh chung tay với nhà trường, vì sự nghiệp giáo dục. Chúng tôi chỉ kêu gọi chung, chứ không cụ thể cho lớp hay cá nhân, người có điều kiện ủng hộ nhiều, người không có cũng không sao. Chúng tôi cũng xin rút kinh nghiệm về việc này để có điều chỉnh cho phù hợp"- ông Sinh nói.

Thông tin kế hoạch kêu gọi của Trường THPT Lê Văn Hưu

Vị hiệu trưởng này cũng cho biết đã xin chủ trương và có kế hoạch gửi Huyện ủy Thiệu Hóa và Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho tổ chức lễ kỷ niệm, vì năm nay là năm chẵn.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Tạ Hồng Lựu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, cho biết Sở đã nhận được tờ trình của Trường THPT Lê Văn Hưu xin tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Theo quy định, đây là năm chẵn nên Sở cũng sẽ thống nhất đồng ý cho tổ chức"- ông Lựu nói.

Cũng theo ông Lựu, việc kêu gọi huy động xã hội hóa như kế hoạch của nhà trường là chưa hợp lý, việc xã hội hóa luật không cấm, nhưng nhà trường kêu gọi ấn con số cụ thể, chi cho việc tổ chức lễ hội, ăn uống lãng phí là không nên.

"Nếu kêu gọi xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ cho việc dạy học thì tốt, thậm chí họ còn đóng góp nhiều hơn số tiền kêu gọi. Tôi đã điện cho hiệu trưởng thu hồi kế hoạch trên, cần có cách làm phù hợp để lễ kỷ niệm diễn ra ấm cúng, hợp lý"- Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho hay.