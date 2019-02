Mưa đá xuất hiện, gây nhiêu thiệt hại

18/02/2019 11:56

Mưa đá phủ trắng nhà dân ở Thác Bạc, xã San Sả Hồ, Sa Pa.- Ảnh: Báo Lào Cai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao dịch chuyển dần sang phía Đông, trong sáng nay 18-2, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Tại tỉnh Lào Cai, chiều 17-2, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa đá, dông lốc. Tại thị trấn Sa Pa, xã Tả Giàng Phình và khu vực Ô Quý Hồ, Thác Bạc, xã San Sả Hồ có mưa đá rất lớn, diễn ra 15 phút gây nhiều thiệt hại về hoa màu.



Mưa đá phủ trắng nhà dân ở Thác Bạc, xã San Sả Hồ, Sa Pa - Ảnh: Báo Lào Cai

Mưa đá xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Video clip: Báo Lào Cai

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng - thủy văn Lào Cai, hiện Lào Cai đang chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 26 độ vĩ Bắc; kết hợp với tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên đã tạo ra một hình thế thời tiết xấu gây mưa dông và mưa đá trên diện rộng.

Dự báo đêm về sáng ngày 18-2, Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Đợt mưa này kéo dài khoảng 1-2 ngày, trong đó vùng núi có nơi sẽ có dông và mưa đá. Vì vậy, người dân, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông gây thiệt hại về người, tài sản, cây trồng các loại.

Theo Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, chiều 16-2, tại địa bàn 5 xã, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc làm tốc mái 254 nhà dân và 4 công trình công cộng. Cụ thể, xã Mường Khiêng: 43 nhà, 2 trường tiểu học và 1 trung tâm y tế xã; xã Chiềng Ngàm: 163 nhà; xã Bó Mười: 33 nhà; xã Long Lay: 15 nhà và 1 trường bán trú Trung học cơ sở), không thiệt hại về người.



Cùng ngày, tại địa bàn 2 xã, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũng xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc làm tốc mái 50 nhà dân ở xã Cao Phạ và Búng Luông, không thiệt hại về người.

Tại Lai Châu, mưa đá, gió lốc cũng xảy ra tại các huyện Tam Đường và TP Lai Châu với mật độ dày, khiến nhiều diện tích hoa màu, cây cối bị thiệt hại.



Ở tỉnh Điện Biện, tại địa bàn huyện Mường Nhé chiều 17-2 xuất hiện mưa lớn kèm theo mưa đá. Mưa đá kéo dài gần 15 phút, có hạt to bằng ngón tay cái.



Mưa đá ở trung tâm huyện Mường Nhé - Ảnh: TTXVN

Mưa dông đã gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của nhân dân - Ảnh: Báo Tuyên Quang

Tại tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, đêm 17-2, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa và dông với lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17- 2 đến 7 giờ ngày 18-2 phổ biến từ 10 - 30 mm. Riêng khu vực TP. Tuyên Quang có mưa to (67 mm) kèm gió giật mạnh. Mưa dông đã gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu của nhân dân; nhiều cây xanh trên khu vực TP Tuyên Quang bị bật gốc, đổ gãy và mất điện ở nhiều khu vực.

Văn Duẩn