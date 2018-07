Mua điện Trung Quốc: Cần hay không?

TS NGÔ TRÍ LONG:

Không có gì bằng nội lực

Thực trạng hiện nay là nhu cầu tiêu thụ điện rất lớn mà nguồn cung không đáp ứng nổi. Nguồn lực nhà nước có hạn nhưng với chính sách giá điện như hiện nay lại không khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành. Trong bối cảnh đó, buộc phải nhập khẩu điện, từ những nước có nguồn năng lượng tương đối dư thừa và ở gần biên giới như Lào, Trung Quốc.

Tuy nhiên, cần lưu ý phải bảo đảm chặt chẽ trong các hợp đồng mua bán điện, thỏa thuận giá điện để tránh bị thiệt thòi. Đặc biệt, do điện năng là sản phẩm mua đến đâu phải tiêu thụ đến đó nên phải lên phương án, tính toán cụ thể, tỉ mỉ nhu cầu điện qua các năm, cập nhật khả năng đáp ứng của nguồn cung trong nước để ký kết hợp đồng với mức mua điện hợp lý. Nếu không tính sát thực tế, sẽ gây ra lãng phí nguồn điện trong nước, dẫn đến bên mua là Việt Nam sẽ bị thiệt thòi. Trong đó thiệt thòi lớn nhất là về giá điện do bình quân giá mua điện Trung Quốc tương đối cao, sẽ ảnh hưởng đến tổng giá thành điện sản xuất kinh doanh trong nước.

Cách tốt nhất với ngành điện là phải phát huy nội lực. Cơ cấu nguồn điện có thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện chạy dầu.. Làm sao phát huy những loại hình này, tiến tới xã hội hóa, tạo chính sách đầu tư tư nhân vào ngành.

Ông ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Phát triển, ĐH Kinh tế Quốc dân:

Thúc đẩy tiến độ dự án chậm trễ

Trong điều kiện của những năm trước đây - khi nguồn cung điện trong nước còn hạn chế, việc mua điện Trung Quốc là giải pháp cần thiết để giải bài toán cân đối cung cầu điện. Thực tế, nhiều năm qua, Việt Nam mua sản lượng điện lớn từ Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu trong nước, có thời điểm lên tới 4,65 tỉ KWh, chiếm 4% tổng sản lượng điện thành phẩm của Việt Nam. Nhưng đến nay, khi hàng loạt dự án điện đang "bày" ra trước mắt, tại sao lại không tìm cách tháo gỡ, đốc thúc tiến độ thực hiện để có nguồn cung cấp cho nhu cầu sản xuất. Nhất là khi sắp tới đây, sẽ có thêm hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời được trình, duyệt và xây dựng theo đúng xu thế chung của thế giới.

Tích cực đẩy mạnh các dự án điện miền Nam, tiết giảm chi phí, kêu gọi đầu tư… là những việc mà EVN và nhà nước cần làm trong thời gian này.

TS LÊ ĐĂNG DOANH:

Tránh phụ thuộc nhà thầu Trung Quốc

Thương mại Việt Nam đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, nay lại phụ thuộc thêm việc mua điện thì sẽ làm tăng sự phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Đấy là điều cần phải xem xét tính toán thận trọng.

Điều EVN cần xúc tiến là sớm phát triển điện mặt trời, điện gió và các loại năng lượng tái tạo khác. Việc phát triển các nguồn điện phải trên cơ sở đấu thầu công khai minh bạch để tránh việc quá nhiều dự án đầu tư điện rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc, dẫn đến những hệ quả khó lường.

Nếu trong trường hợp buộc phải nhập khẩu điện thì cần phải bảo đảm thực sự an toàn về mặt kỹ thuật, an toàn về cung ứng và hạn chế sự lệ thuộc. Cũng không nên mua điện quá nhiều từ phía Trung Quốc vì điện là hàng hóa nhạy cảm, không thể thiếu trong phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng. Khi có trục trặc, sẽ gây mất an toàn rất lớn.