Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè TP HCM năm nay tập trung vào 5 chiến dịch cụ thể, gồm: "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh", "Tiếp sức mùa thi" và "Mùa hè xanh", diễn ra từ ngày 12-7 đến 16-8. Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng" cùng phương châm "Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn", chiến dịch đã thu hút gần 400.000 lượt thanh niên, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, tri thức trẻ, y - bác sĩ trẻ, văn nghệ sĩ trẻ… toàn TP tham gia, thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp.



Ở những nơi dấu chân tình nguyện lưu lại, đã có nhiều công trình an sinh xã hội, phần việc tình nguyện được thực hiện. Điển hình là các hoạt động vệ sinh và cải tạo 162 "Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp an toàn", 39 "Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn"; bê-tông hóa, nâng cấp gần 46.000 km đường, hẻm; xây dựng, sửa chữa 155 nhà tình bạn, nhà tình thương, nhà tình nghĩa; sửa chữa, xây mới 22 cây cầu giao thông nông thôn; nạo vét, khơi thông dòng chảy tại 72 tuyến kênh, rạch trên địa bàn, thu gom 34 tấn rác thải; thực hiện tuyên truyền về an toàn giao thông, thành lập đội hình thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường chính của thành phố, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị.

Ngoài ra, trong chiến dịch lần này đã có hơn 300 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.