Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 15-10, ở khu vực Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho đồng bào miền Trung

Đánh giá về đợt mưa lũ đang diễn ra, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia), nhận định đợt mưa lớn đang xảy ra ở miền Trung rất nguy hiểm, thể hiện qua mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo lên đến cấp 4 - cấp cao nhất - đối với khu vực Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng.



"Các hình thái gây ra mưa lớn ở Trung Bộ đợt này tương tự với đợt mưa lũ lịch sử diễn ra các ngày 1 đến 6-11-1999, nhưng cường độ của năm 1999 mạnh hơn. Do đó, khả năng cao đợt mưa đã, đang và sẽ xảy ra ở miền Trung không khốc liệt, gay gắt bằng giai đoạn mưa lũ lịch sử 24 năm trước"- ông Hưởng đánh giá.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 15-10 đến ngày 17-10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 400 mm, riêng khu vực Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 250-450 mm, có nơi trên 700 mm; ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 15-10 ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các nơi khác ở Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-50 mm, có nơi trên 80 mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo giai đoạn ngày 17 đến 18-10 mưa có xu hướng mở rộng lên phía Bắc; khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa lớn 100-200 mm, có nơi trên 400 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: khu vực Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng cấp 4; Quảng Nam cấp 3; Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2; Hà Tĩnh, Bình Định cấp 1.

Trong 24 giờ qua tại khu vực Hà Tĩnh, từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam, Lâm Đồng và Bình Phước đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương.

Hiện nay dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm. Trong ngày và đêm 15-10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.