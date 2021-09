Do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 10-9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn trên diện rộng, nhất là từ trưa 11-9. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 19 giờ ngày 11-9 đến 5 giờ 30 phút ngày 12-9, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to, đến mưa rất to.



Tổng lượng mưa ở các địa phương trong tỉnh phổ biến trên 40 mm, có nơi cao hơn như: Trà Giáp: 122,8 mm, Tam Trà: 147,6 mm, Phước Thành: 76,4 mm, Hồ Nước Rôn: 57,8 mm, Hồ Phú Ninh: 53,6 mm, Tam Lãnh: 69,4 mm.

Mưa lớn chia cắt giao thông ở huyện miền núi Phước Sơn

Mưa lớn đã khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập úng cục bộ, một số nơi giao thông bị chia cắt. Theo dự báo, trong ngày 12-9, các địa phương tại Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 80 - 120mm, có nơi trên 150mm.

Trước tình hình mưa lũ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương công tác ứng phó và đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện.

Người dân ở tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương thu hoạch hơn 30.300 ha lúa, năng suất ước đạt 54 tạ/ha, diện tích thu hoạch còn lại khoảng 6.260 ha.

Lũ quét trên sông suối nhỏ ở huyện Tây Giang - Quảng Nam

Trước dự báo khả năng sẽ xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành di dời hàng ngàn người dân.

Theo đó, tại huyện Nam Trà My di dời 28 hộ/116 khẩu, Đông Giang 91 hộ/328 khẩu, Phước Sơn 278 hộ/1.116 khẩu, Tây Giang 42 hộ/151 khẩu, Bắc Trà My 66 hộ/266 khẩu. Các địa phương đồng bằng cũng di dời người dân đi tránh bão. Cụ thể, Hội An di dời 946 hộ/3.642 khẩu, Tam Kỳ 700 hộ/1452 khẩu, Núi Thành 69 hộ/247 khẩu, Duy Xuyên 178 hộ/401 khẩu, Điện Bàn 471 hộ/1.389 khẩu.