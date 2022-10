Nghệ An: Mưa lớn kéo dài, các hồ đập đầy nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28-9 đến 3-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là tại các huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn... Mưa lũ khiến 8 người chết; trên 18.000 nhà ngập, hư hỏng, 1.392 hộ phải di dời...

Nghệ An hiện có khoảng 1.061 hồ, đập chứa các loại. Do mưa lớn kéo dài, hiện nay đã có hơn 950 hồ, đập đầy nước. Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn 150 hồ, đập bảo đảm an toàn, đã được gia cố. Các hồ, đập nhỏ còn lại do địa phương quản lý có nguy cơ mất an toàn rất cao nếu thời tiết diễn biến phức tạp, có thêm mưa lớn. Các ngành chức năng, địa phương tại Nghệ An đang triển khai những biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn các hồ, đập trên địa bàn.

Đ.Ngọc