Chiều nay 24-5, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết sáng cùng ngày tại Công an huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), anh Nguyễn Văn Nên (SN 1978, trú tại địa phương) đã bấm được biển số 99A- 555.55, đăng ký cho một chiếc xe ôtô hiệu Hyundai Santa Fe.



Người đàn ông may mắn bấm được biển 99A- 555.55

Chia sẻ với báo chí, anh Nên cho biết chiếc xe đăng ký mang nhãn hiệu Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2022. Sáng cùng ngày, anh ngẫu nhiên bấm được biển số 99A- 555.55. Dù đã có người ngỏ ý mua lại xe với giá cao nhưng anh nhất quyết không bán do chiếc xe này mua tặng vợ.

Từ ngày 21-5, công an cấp xã chính thức được trao quyền cấp đăng ký và biển số xe máy, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) theo quy định tại Thông tư 15/2022 của Bộ Công an. Tại thông tư này, công an cấp huyện cũng được trao quyền cấp đăng ký, cấp biển số ôtô, máy kéo, rơmoóc, sơmi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.