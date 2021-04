Tại buổi họp báo, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết Năm Du lịch quốc gia 2021 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế. Thông qua sự kiện này nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân về phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội. "Trong điều kiện dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát và ngăn chặn ở Việt Nam, các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2021 sẽ diễn ra bình thường để tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, du lịch Ninh Bình nói riêng đến du khách trong và ngoài nước. Phát động Năm Du lịch quốc gia 2021 là cơ hội để kích hoạt ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch Covid-19" - ông Mạnh nhấn mạnh.



Theo ông Bùi Văn Mạnh, Năm Du lịch quốc gia 2021, tỉnh Ninh Bình - địa phương đăng cai tổ chức - sẽ chủ trì 38 hoạt động, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì 4 hoạt động. Có 104 sự kiện sẽ do 27 tỉnh, TP tổ chức chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2021, trong đó trọng tâm là các lễ khai mạc, hội Hoa Lư, hội chùa Bái Đính, hội Tràng An, đàn Kính Thiên, Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An"...