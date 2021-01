Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết ngày 18-1, Hãng Japan Airlines (JL) thông tin chuyến bay JL752 chặng bay HAN-NRT (Hà Nội - Narita) cất cánh lúc 23 giờ 40 ngày 17-1-2021 có hành khách được xét nghiệm tại Narita dương tính với SARS-CoV-2. Đó là nam hành khách N.V.T..

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã tiến hành rà soát quá trình di chuyển và tiếp xúc của hành khách trên với nhân viên hàng không qua hệ thống camera. Qua đó, có 7 nhân viên tiếp xúc gần (nhân viên có đeo khẩu trang đầy đủ). Trong đó, có 3 nhân viên an ninh hàng không, 3 nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), 1 công an cửa khẩu.

Làm thủ tục cho hành khách chuyến bay quốc tế tại sân bay Nội Bài - Ảnh: Dương Ngọc

Như vậy, nam hành khách tên N.V.T. bay cùng ngày với nữ công nhân Hải Dương được phía Nhật Bản xác định dương tính với SARS-CoV-2, song không cùng chuyến bay. Tuy nhiên, hiện chưa xác minh được quê quán xem có cùng với nữ công nhân Hải Dương hay không.



Trước đó, bệnh nhân N.T.G. (là công nhân, sinh năm 1989), trú tại xã Hưng Đạo, TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh tại Osaka (Nhật Bản).

Vào sáng 15-1, chị G. đến Hà Nội làm thủ tục để xuất cảnh, được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Thăng Long-Hà Nội và có kết quả âm tính. Sau khi làm xét nghiệm, chị G. về nhà và tổ chức liên hoan chia tay gia đình. Đến 3 giờ ngày 16-1, chị G. đến sân bay Nội Bài bằng xe gia đình thuê. Chuyến xe này có 8 người đi cùng, kể cả lái xe.

Ngày 17-1, chị G. xuất cảnh đi Nhật Bản và quá cảnh qua Singapore, sau đó đến sân bay Kansai - OSAKA (Nhật Bản). Tại Nhật Bản, chị G. được lấy mẫu và xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả giải trình tự gen sau đó cho thấy người này mắc biến thể mới SARS-CoV-2 của Anh.