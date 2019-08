Ngày 13-8, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối Đồng Phước Sinh (SN 2002; ngụ xã Quế Phú, huyện Quế Sơn).



Clip: Thiếu niên 17 tuổi "diễn xiếc" trên xe máy

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 11-8, Sinh điều khiển xe máy Sirius mang BKS 92G1- 241.40 lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn. Trong lúc di chuyển, Sinh nằm sấp người trên yên xe, phóng như bay trên Quốc lộ 1 mặc cho trên đường có rất nhiều phương tiện lưu thông. Sự việc được một người khác quay lại và đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Sinh đã bị công an mời lên làm việc

Sinh sau đó đã bị công an mời lên làm việc và thiếu niên này thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Được biết, Sinh chưa có giấy phép lái xe, hiện đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Quế Sơn. Công an đã tạm giữ chiếc xe máy do nam sinh này điều khiển.