Chiều 23-7, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong trên địa bàn.



Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người đi đường phát hiện nam thanh niên (chưa rõ danh tính) bất tỉnh trên đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Mọi người lại xem thì hốt hoảng khi thấy nam thanh niên đã tử vong bên cạnh xe máy, trên ngực bị con dao Thái Lan găm vào.

Nhận được tin báo, Công an quận 9 phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú A có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên hiện chưa xác định được danh tính.