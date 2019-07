Theo đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, tổ tuần tra của Công an TP Mỹ Tho gồm 3 đại úy là Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sen và Nguyễn Minh Tiến phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập, cổ vũ chuẩn bị đua xe trái phép trên đường Nguyễn Công Bình và đường Phạm Hùng - thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho. Lúc phát hiện tổ công tác, nhóm thanh thiếu niên rồ ga lạng lách, phóng xe bạt mạng gây náo loạn cả đường phố, tỏ thái độ thách thức. Tổ tuần tra đã truy đuổi, bắt giữ 4 xe máy cùng một số thanh thiếu niên. Trong quá trình ngăn chặn vụ đua xe trái phép, đại úy Tuấn bị thương do xe của CSGT va chạm với một xe máy của nhóm thanh thiếu niên.



Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên bị bắt giữ khai ở các địa phương khác nhau, quen biết trên mạng xã hội và hẹn đến địa điểm trên để đua xe trái phép.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ, chuẩn bị đua xe bị công an chặn bắt