Trưa 27-7, Theo UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, vụ nhóm người cùng vệ sĩ dùng xe xúc đến đập nát căn nhà nằm trên diện tích đất cặp Quốc lộ 1 thuộc xã này là có thật. UBND xã đã cử cán bộ đến hiện trường nhưng không thể can ngăn do nhóm người này có lời nói manh động và trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ. "Họ nói không cần quyết định cũng đập, có gì bồi thường sau", đại diện UBND xã Nhị Thành cho biết.

Vụ việc được đại diện ấp 5 lập biên bản

Khoảng 10 giờ ngày 26-7, hơn 10 vệ sĩ trang bị đầy đủ công cụ đi cùng nhóm thanh niên chạy xe xúc tới nhà anh Võ Đắc Lộc (SN 1988; ngụ dọc Quốc lộ 1 thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) để đập bỏ căn nhà của anh Lộc nằm trước mảnh đất mà người chủ thuê nhóm nguời này mới mua.

Anh Nguyễn Văn Kha (SN 1982, chủ đất cho anh Lộc cất nhà) khẳng định diện tích phần đất hiện anh Lộc xây nhà mở quán cà phê không liên quan đến phần đất nằm phía trong của người chủ mới mua. "Giấy tờ chủ quyền hoàn toàn là của tôi thì không cớ gì họ tự ý đến giải tỏa", anh Kha nói. Theo anh Kha, dù anh đã giải thích với nhóm người này nhưng họ bất chấp và dùng máy xúc đập tan nát căn nhà. Nhiều vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ hiện trường ngăn cản không cho ai vào khu vực này. Thậm chí, họ còn chửi thề khi có nhiều người dân đến xem.

Thấy việc làm càn của đám côn đồ, anh Lộc và chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (chị anh Kha) điện báo cho UBND xã. Công an xã Nhị Thành đã cử một phó trưởng ấp đến chứng kiến nhưng không thể làm gì.

Hiện trường căn nhà bị đập phá

Theo anh Lộc, những người đến đập phá, tự ý cưỡng chế không có quyết định của nhà nước và việc thực hiện này do nhóm vê sĩ được thuê từ bên ngoài. Hành động diễn ra nhiều giờ giữa khu dân cư nhưng chính quyền chẳng hề phản ứng.