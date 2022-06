Theo ông Đường, thời gian qua hoạt động thu phí đậu ô-tô trên đường đã phát huy hiệu quả, giúp việc lưu đậu ôtô trật tự hơn, nâng cao ý thức người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như đơn vị được giao thu phí là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong TP HCM (Công ty TNXP) chậm ứng dụng các giải pháp công nghệ trong thanh toán, quản lý cũng như chưa xây dựng quy chế xử phạt tại hiện trường khiến số tiền thu được chưa như dự kiến.



Theo báo cáo của Công ty TNXP, trong năm 2021, chi phí bỏ ra cho hoạt động này hơn 10 tỉ đồng nhưng doanh thu đạt được chỉ khoảng 2 tỉ đồng, do đó công ty này phải sử dụng nguồn thu từ các hoạt động khác để bù đắp gần 8 tỉ đồng.

Nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong TP HCM thu phí đậu ô-tô trên đường. Ảnh: NGỌC VÂN

Để tăng hiệu quả trong công tác thu phí đậu ô-tô trên đường, Sở GTVT đề nghị Công ty TNXP khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất, hoàn chỉnh phương án phối hợp xử lý vi phạm, đặc biệt quy chế xử phạt tại hiện trường giữa TNXP với các đơn vị khác, có giải pháp cung cấp hình ảnh xe vi phạm cho lực lượng CSGT các quận liên quan để làm cơ sở xử lý.

Đặc biệt trong năm 2022, Sở GTVT sẽ phối hợp với lực lượng CSGT tăng cường xử phạt, phạt nguội qua hình ảnh các trường hợp vi phạm để tăng kinh phí thực hiện cho hoạt động thu phí ô-tô trên đường; rà soát, sắp xếp lại các vị trí đậu xe, đề xuất UBND thành phố xem xét mở rộng phạm vi tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đậu ô-tô, từ 20 tuyến hiện hữu lên 51 tuyến.

Trước đó, lý giải về nguyên nhân phải bù lỗ 8 tỉ đồng cho hoạt động thu phí đậu ôtô trên đường năm 2021, Công ty TNXP cho biết do năm 2021, TP HCM phải giãn cách xã hội một thời gian dài do dịch bệnh, chưa kể số điểm thu phí giảm, một bộ phận người dân vẫn đậu xe sai quy định, nhiều người dân đậu ô-tô nhưng không nộp phí… Chưa kể, phần mềm thu phí Myparking hoạt động chưa ổn định, còn xuất hiện nhiều lỗi trong quá trình giao dịch thanh toán, nhiều người không chấp hành theo quy định việc đăng ký và thanh toán phí đậu xe qua hệ thống. Do đó Công ty TNXP đề nghị Thanh tra Sở GTVT tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm các hành vi đậu ô-tô nhưng không nộp phí.