Trong suốt chặng đường 20 năm, VITAS đã cùng các đơn vị hội viên và các doanh nghiệp trong ngành nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của dệt may Việt Nam. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của ngành đã đạt trên 36,2 tỉ USD, tăng 20,6 lần so với năm 1999, đưa Việt Nam nằm trong top 3 các nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới; thặng dư thương mại tăng 96,7 lần, từ 185 triệu USD năm 1999 lên 17,9 tỉ USD. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 39,5 tỉ USD, tăng 9,1% so với năm 2018...



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà chúc mừng Hiệp hội Dệt may Việt Nam Ảnh: TTXVN

Chúc mừng thành công của ngành dệt may, Thủ tướng đề nghị ngành chuyển mạnh từ hình thức gia công sang sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 30 thương hiệu đóng góp trong thương hiệu dệt may thế giới; xuất khẩu đạt kim ngạch 110 tỉ USD; vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị kinh tế để tiếp tục đứng vị trí cường quốc dệt may của thế giới.