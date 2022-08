Sáng 1-8, tại Km6, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - Chủ đầu tư và Công ty cổ phần TASCO - Nhà thầu tổ chức khai trương dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai chính thức chỉ có thu phí không dừng kể từ ngày 1-8

Đến thời điểm này, VEC đã lắp đặt hệ thống thu phí không dừng tại tất cả 15 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại.

Kể từ ngày 1-8-2022, các phương tiện không dán thẻ ETC và không nạp tiền vào tài khoản thu phí sẽ không được lưu thông vào đường cao tốc. Số tiền tối thiểu chủ phương tiện/người tham gia giao thông cần nạp vào tài khoản thu phí phải đủ để thực hiện 1 giao dịch (tương ứng với số tiền thanh toán 1 lần cho chiều dài quãng đường phương tiện lưu thông). Cụ thể như sau:

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn: 295.000 đồng; Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn: 452.000 đồng;

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 599.000 đồng; Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet: 746.000 đồng; Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet: 1.198.000 đồng. Nghi thức khai trương dịch vụ thu phí không dừng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ghi nhận tại làn vào và ra trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhiều chủ phương tiện vẫn không kiểm tra số dư trong tài khoản. Trong khoảng 1 tiếng, có hàng chục xe không đủ tiền trong tài khoản. Nhân viên tại trạm phải đọc biển số để tra soát số dư trong tài khoản, xe đủ tiền được lưu thông qua trạm. Xe không đủ hoặc không có tiền sẽ được trừ offline và nhân viên nhắc nhở nạp tiền vào tài khoản.



Tại đầu vào trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai xảy ra ùn ứ. Nguyên nhân do nhiều chủ phương tiện không đủ điều kiện thu phí không dừng như: Không dán thẻ, không đủ tiền trong tài khoản giao thông.



Đánh giá sau 30 phút chỉ có thu phí không dừng, ông Nguyễn Văn Nhi, Phó tổng giám đốc VEC, cho biết một số điểm bị ùn ứ nhẹ do nhiều chủ phương tiện không đủ tiền trong tài khoản, nhân viên phải kiểm tra số dư trong tài khoản. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẻ ETC đã khẩn trương triển khai lực lượng ở các trạm thu phí để dán thẻ ETC. Tuy nhiên đến nay, theo giám sát, thống kê của VEC, mới chỉ có khoảng 70% xe lưu thông trên tuyến dán thẻ ETC, 30% còn lại vẫn chưa dán.