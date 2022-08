Theo đại diện công ty TNHH MTV Thu phí tự động (VETC), cao tốc TP HCM – Long Thành - Dầu Giây vận hành 100% thu phí tự động không dừng từ 9 giờ sáng nay.



Từ 7 giờ sáng, ùn ứ kéo dài trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các phương tiện chưa đủ điều kiện lưu thông trên cao tốc được phân luồng từ xa để xử lý riêng. Những xe này được hướng dẫn dán thẻ, tạo tài khoản giao thông thanh toán, nộp tiền. Tuy nhiên, để tránh trục trặc liên quan đến thanh toán, những xe vừa dán thẻ sẽ thanh toán bằng tiền mặt ở trạm ra.

Dòng xe di chuyển từ vòng xoay An Phú bị ùn ứ kéo dài khoảng 2 km trước trạm thu phí Long Phước.

Từ 7 giờ sáng, dòng xe hướng từ vòng xoay An Phú đi Long Thành -Vũng Tàu kéo dài chừng 2 km chờ qua trạm Long Phước. Do nhiều xe chưa dán thẻ hoặc tài khoản hết tiền nên phải xử lý thủ công, tốn thời gian.

Có trường hợp gần 1 tiếng đồng hồ mới xử lý xong. Hành khách trên xe cũng bức xúc vì nhân viên giải quyết chậm, ảnh hưởng công việc. "Lần đầu vào dán thẻ và nộp tiền hơi mất thời gian vì có chút trục trặc. Hy vọng lần sau đủ điều kiện là chạy luôn qua trạm mà không phải dừng" - anh Nguyễn Lam Điền, một tài xế, nói.

Trước trạm Long Phước sáng nay

Phân luồng xe chưa dán thẻ vào làn xử lý sự cố để được dán thẻ thu phí không dừng.

Phân luồng từ xa để xe chưa dán thẻ không được vào làn thu phí tự động.

Theo đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông số 6 Cục Cảnh sát giao thông, đầu buổi sáng có hiện tượng ùn ứ nhưng sau đó được giải quyết tốt. Đội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 6 chốt trạm để phân luồng, hướng dẫn giao thông. "Đến hơn 9 giờ sáng nay, hướng xe từ An Phú về trạm thu phí Long Phước đã thông thoáng, trong khi tầm này những ngày đầu tuần trước đó, xe nối đuôi từ cách đó 2-3 km" - vị đại diện nói.

Khu vực dán thẻ thu phí không dừng cho hành khách.

Vị đại diện cho biết nhờ người dân biết được thông tin, công tác phân luồng, phối hợp giải quyết công việc giữa các bên tốt nên sáng nay chưa có tình huống nào căng thẳng phải giải quyết hay xử phạt.

Đến 9 giờ 30, việc vận hành thu phí không dừng trơn tru hơn, trạm Long Phước thông thoáng.

Cao tốc HLD lắp đặt 25 làn ETC tại 3 trạm thu phí Long Phước, Quốc Lộ 51, Dầu Giây. Theo ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát triển cao tốc Việt Nam (VEC), việc đưa công nghệ thu phí tự động ETC vào sử dụng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng nhằm rút ngắn thời gian qua trạm từ 36-72 giây (hình thức thu phí một dừng trước đây) xuống 6-12 giây (bằng phương pháp thu phí không dừng ETC). Tốc độ phương tiện qua trạm theo đó tăng gấp 6-7 lần, góp phần quan trọng giải toả tình trạng ùn ứ, chờ đợi khi qua trạm.

Sáng nay chưa có trường hợp nào bị xử phạt.