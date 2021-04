Sáng 22-4, tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.



Đại tá Phạm Thế Tùng được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương nêu rõ Đại tá Phạm Thế Tùng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều thành tích trong công tác.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng Đại tá Phạm Thế Tùng sẽ phát huy tốt năng lực sở trường, cống hiến hết tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Phạm Thế Tùng hứa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hết mình, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Giữ gìn và phát huy những thành quả vẻ vang mà lớp lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã dày công xây dựng.

Được biết, Đại tá Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê quán huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông là thạc sĩ nghiệp vụ Cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Năm 2012, ông là Trưởng Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên); năm 2014, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Tháng 10-2019, Đại tá Phạm Thế Tùng được Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.