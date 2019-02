Nghệ An là điểm đến của các nhà đầu tư lớn

24/02/2019 01:33

Đây là lần thứ 11, hội nghị được tổ chức vào dịp đầu Xuân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị cùng gần 700 đại biểu đến từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quyết tâm của Nghệ An khi đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2019 từ 9%-9,5%. Thủ tướng cho rằng các nhà đầu tư có sứ mệnh lớn lao, đó là thúc đẩy cỗ xe kinh tế Nghệ An tăng tốc nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn, tận dụng thời cơ để đi tắt đón đầu, vượt lên và về đích sớm. Nghệ An đang là nơi đất lành chim đậu, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh. Hội nghị không chỉ là buổi gặp mặt các nhà đầu tư đầu Xuân mà còn là sự kết nối trái tim giữa các thế hệ, giữa các nhà đầu tư với tỉnh nhà Nghệ An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nhà đầu tư ở Nghệ An vào ngày 23-2. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn hơn 7.700 tỉ đồng và 18 dự án ký biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 14.200 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 23-2, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Tổng kho Xăng dầu DKC, tổng mức đầu tư 570 tỉ đồng tại xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức; lễ khai trương 4 đường bay mới tới TP Vinh của Hãng Hàng không Bamboo Airways; lễ khai trương chuyến bay quốc tế Vinh (Việt Nam) - Bangkok (Thái Lan) của Hãng Hàng không VietJet Air và đưa nhà ga quốc tế Cảng Hàng không sân bay Vinh vào khai thác.

Đ.Ngọc