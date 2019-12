Chiều 16-12, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết một thanh niên đi ghe cào đã bị đuối nước tử vong tại sông Cầu Sấu thuộc khu phố 4, thị trấn An Thới.

Thi thể anh L. được người dân đưa lên bờ (ảnh công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Sa Minh L. (SN 1992; ngụ ở ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc) đi ghe cào do bà L.T.T. làm chủ. Trong lúc lặn xuống sông Cầu Sấu để tìm mò đồ thì nghi bị chuột rút nên đuối nước, sự việc được nhiều người phát hiện và lặn xuống đưa lên nhưng anh L. đã tử vong.

Hiện tại, thi thể anh L. đã được công an thị trấn bàn giao cho gia đình lo hậu sự.