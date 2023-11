Tối 15-11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh Nghệ An), nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò.

Đối tượng này bị bắt khi đang trốn ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ 1 xe máy, 1 con dao, 1 điện thoại di động...

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Qua quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định do nợ nần nên đối tượng nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, vào khoảng 14 giờ 18 phút ngày 14-11, một nam thanh niên đi vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh thị xã Cửa Lò. Thời điểm này, cán bộ, giao dịch viên phòng kế toán và ngân quỹ tại trung tâm chi nhánh đang thực hiện giao dịch với khách hàng.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Khi đi vào trụ sở, nam thanh niên trên mặc áo phao màu đỏ, đi giày thể thao, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Đối tượng đi thẳng vào quầy giao dịch rồi dùng dao kề vào cổ khống chế một nữ giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Tuy nhiên, các nam nhân viên trong quầy tri hô bắt cướp nên đối tượng nhảy qua bàn bỏ chạy. Dù bị ngã nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy trốn.

Trụ sở ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp.

Sau khi đối tượng bỏ chạy ra ngoài trụ sở, lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng tiếp tục truy đuổi. Tuy nhiên, đối tượng dùng dao nhọn chống trả quyết liệt khiến quá trình đuổi gặp khó khăn. Đối tượng sau đó leo lên xe máy dựng sẵn và tẩu thoát.

"Đối tượng chưa thực hiện được hành vi cướp nên đơn vị không bị thiệt hại về người và tài sản"- ông Phạm Hữu Dũng, Giám đốc Agribank chi nhánh thị xã Cửa Lò, thông tin.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.