Cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can đối với Phạm Thị My (nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Bùi Văn Sâm (nguyên giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Trước đó, Báo Người Lao Động từ số báo ra ngày 21-12-2021 trong bài "Bất thường đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021" và loạt bài sau đó đã phản ánh về sự bất thường trong đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, khiến nhiều chuyên gia cho hay chưa bao giờ chứng kiến sự trùng lặp kỳ lạ đến như vậy. Theo đó, việc ngay trước ngày thi môn sinh học của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, có bài tổng ôn cho học sinh với số câu hỏi trùng đến hơn 90% số câu hỏi trong chính thức môn sinh học đã khiến dư luận xôn xao. Theo các chuyên gia, trong tổng số 40 câu của từng mã đề thô được chọn có 39 câu trùng (chiếm tỉ lệ 97,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ. Trong số 39 câu trùng nói trên thì có 37 câu trùng ở cả 4 mã đề (chiếm 94,87%). Các chuyên gia cũng chỉ ra sự bất thường, đặc biệt là một câu về diễn thế sinh thái (câu số 106 đề thô được chọn) có ở cả 4 mã đề là câu ra ngoài chương trình với dạng đồ thị chưa từng có trong sách giáo khoa. Tuy vậy, câu hỏi này cũng xuất hiện trong video của thầy Nghệ; trong tổng số 40 câu của từng mã đề duyệt chốt có 37 câu trùng (chiếm tỉ lệ 92,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ... Trong văn bản ngày 23-12-2021 trả lời Báo Người Lao Động về những bất thường liên quan đến đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được Báo Người Lao Động đặt ra, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này. Bộ GD-ĐT đã ghi nhận yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an ngày 28-12-2021, trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết ngay sau khi báo chí thông tin có dấu hiệu nghi vấn lộ, lọt đề thi, qua xác minh, công an đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, dù đề thi môn sinh được đánh giá là tương đồng với các năm trước nhưng số thí sinh đạt điểm 10 tăng đột biến với 582 em, tăng gần 5 lần so kỳ thi năm 2020 (121 em). Số thí sinh đạt điểm 10 môn sinh năm 2019 cũng chỉ 39 em.