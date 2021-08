Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16-8, Công an phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được cuộc gọi từ gia đình ông Trương Minh Đức (SN 1971) về việc ông đang trở bệnh rất nặng. Gia đình đã cố gắng liên hệ xe cứu thương cùng các phương tiện vận tải khác nhưng không được vì tình hình dịch bệnh.

Cán bộ Công an phường Mỹ Thạnh thận trọng đưa bệnh nhân lên xe

Lập tức, Công an phương Mỹ Thạnh đã phân công 2 cán bộ, chiến sĩ lái ôtô chuyên dụng đến để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Ông Đức mang bệnh lý xơ gan nặng và trong phổi có nước. Sự kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Thạnh đã giúp nạn nhận qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Công an phường Mỹ Thạnh hỗ trợ bệnh nhân

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", đây là lần thứ 5 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mỹ Thạnh đưa người dân bị bệnh nặng, đe dọa đến tính mạng đi cấp cứu kịp thời. Những nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ, chiến sĩ đã nhận được nhiều sự ghi nhận, đánh giá cao của người dân đối với người chiến sĩ công an nhân dân.

Vài ngày nay, trên mạng xã hội Facebokk xuất hiện hình ảnh một thai phụ quê Cần Thơ cùng chồng đi bộ trong đêm từ huyện giáp ranh với tỉnh An Giang về nhà. Ngay sau đó, thai phụ và chồng được các chiến sĩ CSGT đưa về nhà an toàn trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Thai phụ quê Cần Thơ được giúp đỡ kịp thời trong đêm

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 13-8, tổ công tác thuộc Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự và đảm bảo việc thực hiện chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Khi đến khu vực đường Nguyễn Huệ thuộc thị trấn Núi Sập thì phát hiện chị Phạm Đoàn Yến Anh (SN 1999; ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) cùng chồng đi bộ trên đường và mang theo nhiều đồ dùng cá nhân.

Thai phụ về nhà an toàn trên xe của chiến sĩ CSGT Công an huyện Thoại Sơn

Anh Đinh Công Nhật Quang (SN 1992, chồng sản phụ Anh) cho biết do vợ anh sắp đến ngày sinh con nên đã liên hệ xe cấp cứu đưa đến bệnh viện gần nhà nhất là Trung Tâm Y tế huyện Thoại Sơn. Tuy nhiên, các bác sĩ chẩn đoán chị Anh chưa có dấu hiệu sinh nên cho về nhà dưỡng thai thêm. Do đang trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên anh Quang cùng vợ đi bộ về nhà vì không có phương tiện công cộng hoạt động.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, lãnh đạo Công an huyện Thoại Sơn đồng ý cho 2 chiến sĩ CSGT sử dụng xe chuyên dụng đưa vợ chồng chị Anh về đến chốt phòng chống dịch giáp ranh với xã Thạnh An và liên hệ gia đình đến đón vợ chồng chị này về nhà an toàn.